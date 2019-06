A poco más de tres años de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, el presente de Florinda Meza no sería el mejor, al punto que puso en venta la exclusiva mansión de Cancún donde se habían mudado con Chespirito en 2009, buscando un aire más puro al del Distrito Federal. Quien desembolse dos millones de dólares podrá quedarse con Villa Florinda. Y sería una ganga: según la actriz, sólo eso es lo que vale el terreno. Pero el comprador no aparece, aún cuando el cartel de "en venta" se colgó en diciembre de 2015.

Detrás de la intención de mudarse una casa más pequeña junto a sus mascotas ("Es un caserón, y yo no tengo a nadie", ha dicho Meza), habría otra realidad: necesitaría el dinero con urgencia, debido a presuntos apremios económicos. "Toda la fortuna se repartió", explicó Doña Florinda en una entrevista a Telemundo.

Chespirito en vida repartió lo que ahorramos. Y a mí me daba mucha pena pedirle dinero

"Yo siempre fui emprendedora y ahorradora. Y les compramos casas a los hijos, y se les dio la mejor educación y las mejores escuelas -aseguró la actriz, de 67 años-. Él en vida repartió lo que ahorramos. (Pero) las casas (incluida una en el DF) son mías… mías, mías, mías, porque yo gané dinero en el programa, gracias a él, y en las giras de todo tipo, de 'El Chavo' y 'El Chapulín'. Además, siempre fui productora e inversionistas de espectáculos". También supo generar ingresos como escritora y productora de telenovelas. "Nunca dependí de él", aclara.

Doña Florinda y el Profesor Jirafales





Los problemas monetarios habrían comenzado a la par del deterioro de la salud de Chespirito. "No teníamos seguro médico", indica Meza, quien en 2004 contrajo matrimonio con el creador de El Chapulín Colorado. Además las regalías de los distintos negocios derivados del programa, como el merchandising, irían a manos de sus hijos, y no de ella.

Florinda Meza y Chespirito





"Yo fui autosuficiente -se defiende la viuda de Chespirito-. Él colaboraba en nuestro estatus de vida, pero nunca me compró una casa. A su (primera) esposa sí, a sus (seis) hijos también, y coches, todo. Pero eso no me molesta. Al contrario: se lo admiraba. Fue un gran ex marido".

Se habla de que la fortuna de Gómez Bolaños rondaba los 15 millones de pesos, lo cual nunca fue confirmado. En tal caso a Florinda le daría igual: al parecer, poco y nada recibió de ese monto. "Me daba mucha pena pedirle dinero. Un día su hermano, Paco, le dice: 'Oye, por lo que veo y me estás diciendo, tú no le das gasto (plata) a Florinda para el consumo de la casa'.'Es verdad…'. Él era tan distraído…".





Fuente: www.infobae.com