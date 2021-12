La despreció Pati Chapoy asegura 'La Mamita Hernández'

Guanajuato.- Una de las integrantes del “Clan de Las Perdidas” aseguró que Pati Chapoy fue grosera con ella cuando quiso saludarla y le cerró las puertas del foro de "Ventaneando" en la cara.

Se trata de Evelyn “La Mamita Hernández”, una de las amigas de “Las Perdidas”, quien en un podcast que realiza los lunes con Wendy Guevara en el canal de YouTube, ChicTv, reveló que fue despreciada por Pati Chapoy cuando visitó las instalaciones de TV Azteca.

Según el relato de la influencer, acompañó a Wendy, Paola y Kimberly, a grabar uno de los episodios del programa “Mimí Contigo” y mientras ellas se ocupaban en el reality, ella se quiso dar una vuelta por las instalaciones de la televisora del Ajusco.

Agregó que al toparse con el foro donde se graba “Ventaneando”, vio que estaba Pati Chapoy y quiso acercarse para saludarla y tomarse alguna foto, pero ésta le hizo el feo.

La señora Chapoy fue muy grosera cuando yo me presenté en TV Azteca. Me cerró las puertas en la cara… sí, y no me dejó que me le acercara. Ustedes (Las Perdidas) se estaban peinando y estaban grabando, y me salí del foro, y entre al foro de ‘Venga la Alegría’… y luego nos metimos al de ‘Enamorándonos, y vi el foro más grande, y miré que era el de Pati Chapoy, que estaba sentada con unas muchachas que la estaban arreglando y en cuanto ve que yo volteo y que me lanzo, nomás le hizo así (truena los dedos) al guardia y que me cierran las puertas”, aseguró Evelyn.

Luego de que Pati Chapoy la corriera del foro de “Ventaneando” y mandara cerrar las puertas, Evelyn Hernández destacó que no se quedó callada y le gritó que Maxine Woodside era mejor que ella.

“¡Por eso Maxine Woodside es mejor que tu!”, le habría gritado la youtuber.

Wendy comentó que posiblemente la periodista se haya molestado con ellas porque en una cápsula que hicieron con “El Capi” Pérez, estando en el foro de “Ventanenado”, el conductor les preguntó que si que sentían estar sentadas en los sillones donde se sienta Pati Chapoy y la respuesta no fue muy agradable.

“Nos sentamos en el sillón de Pati Chapoy, y entonces, le preguntaron a ella (Kimberly): ‘¿Qué sientes estar aquí, en este foro?’, y la Kimberly dijo: ‘Bien mala vibra’, dijo la cu…”, relató Wendy.

Por si fuera poco, Evelyn reveló que no solo Kimberly había hablado mal de Chapoy sino que Wendy también, ya que en uno de sus videos habría dicho que Pati podrá mandar en TV Azteca, pero en su casa mandaba ella.