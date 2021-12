La escena eliminada de 'No Way Home' con un personaje de Endgame

Agencias

Ciudad de México.- Spider-Man: No Way Home ya está en los cines donde arrasa en taquilla y deleita a los fans con muchas sorpresas para los seguidores del Universo Cinematográfico Marvel. Sin embargo, algunas de ellas no llegaron al montaje final, como es el caso de una escena que contaba con un personaje que ya apareció en Vengadores: Endgame.

Tal como reveló en Instagram Lexi Rabe, la actriz que interpretó a la hija de cinco años de Tony Stark (Robert Downey Jr.) y Pepper Potts (Gwenyth Paltrow) en Vengadores: Endgame, Morgan Stark aparece en una escena eliminada de No Way Home.

"Me ha encantado la película, aunque la escena en la que aparecía yo fue eliminada", reveló junto a varias fotos del estreno. No se conocen más detalles sobre la secuencia de la hija de Iron Man o si Paltrow, que ya participó en otra escena de Spider-Man: Lejos de casa, aparece en el metraje eliminado junto a Rabe.

Además, las imágenes incluían un breve texto. "La mejor noche de la historia. No me importa que cortaran mi parte. He echado de menos a mi familia de Marvel. La película es genial. Espero empezar a rodar pronto”

La joven compartió varias publicaciones con más imágenes de la premiere de Spider-Man: No Way Home, posts en los que habló sobre su futuro en el MCU.

"Muy emocionada de ver lo que viene en el futuro. Espero que Marvel todavía esté en mi futuro pero, de cualquier manera, vaya forma de empezar", escribió.

Tras el lanzamiento de Vengadores: Endgame, Rabe dejó en el aire su futuro en el Universo Cinematográfico Marvel. "La gente me está preguntando si apareceré en otra película, pero no lo sé", declaró a ComicBook en 2019.