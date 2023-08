La escultura, su pasión

Chihuahua.- Isabel Paredes Barrón es egresada de la licenciatura en artes plásticas de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua y, aunque tenía una inclinación por la pintura y el dibujo, y al entrar a la carrera, descubrió que su gran pasión era la escultura.

Llevó a cabo la maestría en producción artística con especialidad en escultura y cerámica y actualmente está estudiando el doctorado en el posgrado de Artes y Diseño de la UNAM y es docente en Producción Artística en la UACH su alma mater.

En entrevista para El Diario, compartió que tiene 15 años de experiencia ejecutando su arte escultórico. Aunque asegura que nadie en su familia se dedica al arte, este gusto de crear esculturas con mecanismos se lo atribuye que es herencia de su abuelo, quien era mecánico.

“Trabajo con piezas escultóricas que son interactivas, es la línea que he estado siguiendo hasta el día de hoy. Creo que esto es una herencia de mi abuelo, quien era mecánico y tenía un taller grande y le gustaba armar y desarmar carros e inventarse máquinas, así que sin duda pienso que tengo ese gusto gracias a él”, dijo.

Una amplia trayectoria la respalda

Su arte la ha llevado a exponer de manera colectiva en esta ciudad, así como en Ciudad de México, en San Miguel de Allende, y una exposición individual denominada ‘Cuarto de juegos’ la cual la llevó a cabo en esta ciudad en Plaza Los Laureles, fue un proyecto de maestría que presentó llevándose una grata experiencia.

“Fue la exposición para mí la más significativa en mi carrera, ya que fue la primera y me llevó dos años realizarla, fue una instalación en la que hice aproximadamente cien piezas de todos tamaños. Me marco mucho esa exposición porque realmente tuve la oportunidad de crear un espacio y ahí descubrí que es la línea de arte que quería seguir, utilizar la cerámica para crear ambientes”, expresó.

Lo más difícil de su carrera

“No hay mucha certeza en esta carrera de las artes, especialmente en lo económico. He tenido que a veces dejar de lado esta pasión. Por ejemplo, trabajé en repostería durante muchos años, fui cajera en un sushi, después puse mi negocio de repostería para poder pagar mis estudios. Uno tiene que tener ese extra de dedicarte a trabajar en otra cosa para poder hacer lo que a uno le apasiona”, indicó.

Su arte busca la interacción con la gente

“En cada pieza de mis obras me inspiro en muñecas, juegos de niñas, comida de juguete y muebles, entre otras cosas. Son piezas interactivas, escultura y cerámica con sensores y motores. Aunque es difícil porque nadie me enseño a realizarlas, son cosas que he realizado empíricamente, a mí se me ocurren las ideas y tengo que estar haciendo prueba y error, pero es algo que me apasiona”

“El respaldo de mi familia ha sido incondicional y eso me motiva, de hecho mi mamá me ayuda con mis proyectos, en las partes textiles que he utilizado ella es la que me ayuda”, comentó.

Compartió que la respuesta del público ha sido muy favorable, ya que para ella el arte es como tener una conversación y es importante interactuar con el espectador. Su estilo lo define ‘juguetón’, va de la mano con el humor.

“Siempre procuro hacer piezas que llamen la atención de las personas que las inviten a tocarlas, por eso hago cosas interactivas. Deseo que sea como una conversación entre mis piezas y el espectador. Quiero que la gente sienta una curiosidad casi infantil cuando vea mi trabajo, que incluso los colores los remita a tocar y jugar, a mover las piezas”.

Lo que viene

“Por ahora estoy con la producción de mi doctorado y ahora, en junio, gané el PECDA en su edición 2023. Tengo ese proyecto que será piezas interactivas, escultura y cerámica con sensores, motores y ese tipo de cuestiones. Espero que pronto lleve a cabo una exposición. Y también para aquellas personas que no conocen mi trabajo, constantemente estoy subiendo fotos de mis piezas, los invito a que visiten mis redes sociales”, puntualizó.