La foto del escándalo: Miley Cyrus y Cody Simpson al borde de la censura en Instagram

El romance de Miley Cyrus y Cody Simpson continúa viento en popa. Lo mismo pueden lucirse en un restaurante en una “sesión de besos”, que acurrucados en una cama de hospital o de su dormitorio luciendo la cara pintada de Joker, pero ahora sorprendieron a sus seguidores por una polémica foto en la que la ex chica Disney colocó su mano sobre las partes íntimas de su nuevo novio.

Los cantantes han documentado su intenso amor a través de Instagram, donde además han demostrado que su relación va muy en serio.

La pareja se dejó ver por primera vez a principios de octubre, cuando se mostraron en público durante una “sesión de besos” en un restaurante de Backyard Bowls en Los Ángeles, Estados Unidos, pero ahora presumieron una candente fotografía con la que muestran la intensidad de romance.

El cantante de origen australiano publicó una serie de fotografías con las que lució un nuevo tatuaje de un rostro con una guadaña en el pecho. Las tres representaciones fueron captadas desde el espejo en un estudio de fachada oscura.

La candente postal ha generado cientos de reacciones y comentarios en tan sólo 23 horas. (Foto: Instagram)

En una de las imágenes Simpson dejó ver su esculpido torso y en la otra una selfie, pero resaltó una tercera foto porque la mano de Miley Cyrus se posó sobre la entrepierna de su pareja.

La candente postal ha generado cientos de reacciones y comentarios en tan sólo 23 horas.

“Necesitar. Oxígeno. Hipocresía. Respirar. I. Stan. Por. Siempre. Embarcación”, fue uno de los comentarios que Miley hizo sobre la publicación. La cantante también colocó varios emojis de barcos para responder a los fanáticos de la pareja.

“Chicos, ella está mentalmente enferma. Ayúdala jaja”, “Suficiente con el tatuaje, por favor... parece sucio”, “Estoy asustado”, “Es tu turno de presionar a Miley para que deje caer su EP” o “Mi reacción es la cara de Cody en la última publicación, porque olvidé que estaban saliendo por un segundo”, fueron sólo algunos de los comentarios hechos por los seguidores del artista de 22 años.

La madre del australiano, Angie Simpson, ya aprobó este polémico romance e incluso replicó esta polémica foto. La mujer la colocó en sus historias de Instagram con el mensaje gracioso: sinvergüenzas”.

Angie también ha publicado otras fotos de la pareja para expresar su felicidad por este amor: “Escuchar tus risas y ver las sonrisas en tus rostros ilumina mi corazón. #happyforyouguys #beautifullsouls”, escribió.

Ésta no es la primera vez que Miley Cyrus y Cody Simpson se dejan ver en polémicas instantáneas. Hace unos días la pareja se tumbó en la cama en ropa interior y se fotografió con un popular filtro de Instagram.

Con motivo de Halloween, los enamorados se grabaron como si llevasen la cara pintada de Joker. En el video difundido por ellos, miran a la cámara y sonríen hasta que sacan la lengua y comienzan a jugar. El clip termina con un sonido de una carcajada del Guasón.

Además Cody demostró ser un novio incondicional cuando acompañó a Miley durante su hospitalización la semana pasada. Obviamente, todo esto fue registrado en Instagram.

El cantante australiano llegó al centro médico con un ramo de rosas y una guitarra para enseñarle a Cyrus un tema que había compuesto solo para ella.

“De repente ya me siento mucho mejor”, escribió la artista en sus historias de Instagram junto a un video de la canción que le escribió Simpson.

Durante este periodo de convalecencia, Cody aprovechó para escribir un nuevo tema sobre sus sentimientos hacia Miley, quien lo amenazó para hacerla pública.

“Le escribí una canción que me está obligando a sacar. Ella me dijo: "si no sacas esta mierda, veré tu inicio de sesión de Spotify y lo hago yo misma’”.

El representante de Cody dijo recientemente para People: “Es temprano, pero su amistad es duradera y más profunda de lo que la gente cree”.

“Aunque originalmente se conocieron durante sus propias fases más salvajes, ambos están sobrios ahora y están enfocados en la salud, el trabajo y en pasar tiempo juntos. Me parece bastante ideal”, añadió el portavoz.

Miley y Cody comenzaron a salir después de que la ex chica Disney concluyó un fugaz romance con la ex mujer de Brody Jenner, Kaitlynn Carter.





