La fuerza protege a Ewan McGregor y su familia

CDMX.- Pese a que Ewan McGregor creía que las secuelas eran un terreno peligroso al que personalmente no estaba convencido de querer entrar, su amor por Star Wars lo hizo retomar su personaje en la serie Obi-Wan Kenobi, que llega este 27 de mayo a Disney+.

Y es que el fenómeno creado por George Lucas significa ahora más para él, no sólo por su rol, sino porque forma parte de su vida personal: su pareja, Mary Elizabeth Winstead, fue reclutada para unirse a la franquicia en Ahsoka, lo que indudablemente los ha convertido en una familia protegida por la fuerza.

"De verdad nos convertiremos en una gran familia Star Wars, acabamos de tener a nuestro hijo que apenas tiene 10 meses y crecerá con todo esto siendo parte de su vida, y me encanta, porque George inventó esta combinación perfecta de ciencia ficción con todo este mundo desde un inicio y ni siquiera creo que él entienda la magnitud que ha cobrado todo esto.

"No estaba muy convencido de las segundas partes porque las críticas sobre ellas siempre eran muy negativas, pero no me había dado cuenta de todas estas generaciones detrás para quienes lo estamos haciendo, quienes le tienen todo este amor a las películas, no había podido escuchar esas nuevas voces pero ahora lo hago", destacó McGregor en entrevista para REFORMA.

Casi dos décadas después, el actor, de 51 años, vivirá una aventura más en la piel del maestro Jedi para el que tuvo que retomar su condición física y trabajar en recrear su voz.

Su mayor reto, confiesa, entre risas, fue estar cara a cara con Darth Vader (Hayden Christensen), a quien se enfrentó aún siendo Anakin Skywalker y quien se convirtió en su padawan tras la muerte de Qui-Gon Jinn.

"Vader no existía al final del Episodio III (La Venganza de los Sith) entonces no había interactuado con él ya en el traje, había peleado contra Stormtroopers pero ahora tenemos a Vader y eso me hizo sentir como un niño otra vez.

"De verdad me hizo sentir mucha emoción pero también fue algo muy aterrador verlo, es realmente alto y da mucho miedo en cuanto ves que se acerca a ti", aseguró.

Tiene a su propio maestro Yoda

A través de su personaje y de la saga de Star Wars, la importancia del maestro es crucial para que el héroe libere su potencial y cumpla con su misión, algo que para Ewan McGregor resuena en la vida real.

El actor escocés comparte que cuenta con el apoyo de su propio maestro Yoda, su tío Denis, quien lo ha guiado para desenvolverse plenamente en la actuación.

"Uno de mis grandes maestros sería mi héroe de la actuación, mi tío Denis, quien ha participado también en las tres películas de Star Wars en las que estuve. Trabajé con él a los 16 años cuando estaba en la escuela de actuación, trabajábamos juntos los discursos de mis audiciones.

"Antes de eso yo nunca había hecho una actuación formal y teníamos este gran acuerdo en el que él dirigía mis audiciones e hizo un gran trabajo. Hasta el día de hoy, si tengo un problema con una escena o me atoro en algo, él es la persona a quien acudo, mi héroe en la vida real", compartió emocionado.