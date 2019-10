La guerra sin fin entre Elton John y Madonna: “Es desagradable y grosera”

Las memorias de Elton John nuevamente generan revuelo en el medio del espectáculo internacional. El cantante primero aseguró que Michael Jackson “era un enfermo mental” y ahora se sabe que calificó a Madonna como “desagradable” y “grosera”.

Desde que salió a la venta su autobiografía, titulada “Me”, el británico ha estado en el ojo del huracán al revelar ciertos pasajes íntimos de su vida, como aquel en el que relató que el consumo de cocaína lo convirtió en un monstruo violento o cuando Sylvester Stallone y Richard Gere pelearon por la princesa Diana.

Los relatos han hecho eco en la sociedad y ahora la forma en que Elton John se refirió a “La Reina del Pop” causó conmoción.

El cantante de 72 años dio a conocer el origen del gran desencuentro que tuvo con Madonna en 2011, por defender a Lady Gaga, quien apenas comenzaba en la industria musical.

Explicó que la intérprete de “La Isla Bonita” llamó a Gaga “She is reductive” (en español “ella es inferior”) durante una entrevista en la cadena ABC. El comentario fue realizado cuando le cuestionaron sobre las similitudes entre las canciones Express yourself de Madonna y Born this way de Lady Gaga.

Crece nuevamente la pelea entre Madonna y Lady Gaga

Para despejarse las dudas, Elton John escuchó ambos sencillos y aunque comprobó su parecido, no entendió “por qué Madonna tuvo que ser tan desagradable sobre este tema, especialmente cuando afirma ser una abanderada de las mujeres”.

Para el gran amigo de Lady Di, “una artista consolidada no debería arremeter contra otra más joven, justo cuando está en el comienzo de su carrera”.

El intérprete de “Your song” reprobó la conducta de Madonna porque suele ser un referente y estandarte de la lucha femenina, así que sus palabras contra Gaga eran completamente lo contrario a lo que promulgaba.

Elton John recordó cuando también la llamó "stripper de feria".

"Estaba furioso y dije bastantes cosas horribles sobre ella. En las imágenes se puede ver que no formaban parte de la entrevista, que estaba hablando con una vieja amiga entre tomas", aceptó arrepentido el cantante que también dijo que se disculpó su reprobable comentario.

La intérprete de “La Isla Bonita” llamó a Gaga “She is reductive”. (Foto: especial)

Lady Gaga usó su documental de Netflix, Gaga: Five Foot Two, para referirse a los comentarios que recibió por parte de Madonna.

“La cuestión entre Madonna y yo, es que yo siempre la he admirado, y la seguiré admirando sin importar lo que piense de mí”, comenzó Gaga.

“Pero yo soy italiana y de Nueva York, así que si tengo un problema, te lo digo en la cara. Sin importar cuánto respeto tenga por ella como artista, nunca voy a entender que no se haya atrevido a mirarme a los ojos y decirme que era reductive o lo que sea. Decir que soy un pedazo de mierda a través de los medios es como pasarme una nota en la escuela a través de un amigo”. añadió.

También se pronunció en 2016 cuando aseguró que no sus historias ni carreras son similares: “Ella y yo somos muy diferentes. No nos compararía en absoluto. No quiero faltarle al respeto porque es una buena persona y es la estrella pop más grande de la historia, pero yo toco muchos instrumentos y escribo mi propia música. Me paso horas y horas al día en el estudio. Soy productora y compositora. Lo que hago es diferente. Yo no solo ensayo para hacer un show”.

Elton John, de 72 años, se desnudó en su libro autobiográfico Me: Elton John, unas memorias que salieron a la venta a partir del 15 de octubre. En ellas, el exitoso cantante británico cuenta en primera persona algunos detalles de su vida hasta ahora desconocidos por el público, como que padeció cáncer de próstata, los motivos por los que estuvo más de siete años sin hablarse con su madre o cómo una historia de amor le cambió la vida.

Elton John está decidido a seguir haciendo música, pero ya no hará giras mundiales (Foto: instagram)

El diario británico Daily Mail publicó algunos de los fragmentos días antes de la publicación del libro, donde la estrella de la música cuenta, por ejemplo, que su madre, Sheila Farebrother, siempre fue muy crítica con él tanto en su trabajo como en su vida personal. “Si hacía un nuevo álbum, era una basura; si compraba un cuadro, era muy feo; si tocaba en un concierto solidario, era la actuación más aburrida a la que había asistido que se salvó por la participación de otro artista”, relata el hombre que ha vendido más de 300 millones de copias en el mundo, siendo uno de los artistas más exitosos de la historia.





Fuente: www.infobae.com