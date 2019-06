'La Guzmán' le dedica con lágrimas canción a su hija

Ciudad de México.- Luego de todas las declaraciones que Frida Sofía ha hecho sobre su mamá, y de la filtración de un audio de su exnovio, Alejandra Guzmán le dedicó ‘Llama por favor’ a su hija, en un concierto que ofreció en Arizona Estados Unidos. Sin embargo, Frida parece estar muy dolida, pues ni aún así quiso hacer las paces con ella.





En una entrevista la joven declaró que ella le ha dicho a su mamá infinidad de veces que la ama pero que al parecer su mamá no ha sabido interpretar este cariño pues además de sus errores en el pasado, y que asegurará que Frida ya tiene la suficiente edad para valerse por sí misma, es ella quien no la ha llamado y aunque verla así le parte el corazón no piensa ser ella quien la busque.





"Llama por favor, soy un cero a la izquierda, soy un globo sin gas; un barco en altamar, sin patrón a la deriva… Frida, llama por favor’, fue parte de la canción que Alejandra Guzmán modificó para enviar este mensaje a su hija.









Por otro lado, la cantante tampoco pudo cantar ‘Yo te esperaba’, canción que le dedicó a su hija cuando estaba embarazada de ella, pues cuando quiso hacerlo la voz se le quebró y ya no consiguió reunir el valor para poder hacerlo.