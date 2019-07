La Guzmán rinde homenaje a Maná

Ciudad de México.- Fiel a su alma rockera, Alejandra Guzmán lanza este viernes "Oye Mi Amor", una versión mucho más alocada del éxito de Maná, que funge como el segundo sencillo de su nuevo disco, Live at The Roxy.

Esta nueva placa, grabada en Los Ángeles, en el icónico club nocturno The Roxy, saldrá al mercado hasta el 6 de septiembre.

Un día después lo presentará en vivo con su nuevo espectáculo en la Arena Ciudad de México.

"Mi nuevo disco es puro rock en español", anunció Alejandra.

La nueva versión de "Oye Mi Amor" es producida por Sebastián Krys, cinco veces ganador del Grammy y 12 del Latin Grammy.

Con su nuevo disco, rinde tributo a aquellas canciones que la han marcado y acompañado en los momentos más importantes de su vida.

"Me da gusto que apoyen el rock and roll, porque es lo que hago y amo, y son mis raíces. Eso es lo que yo aprendí desde pequeña", puntualizó la intérprete, de 51 años.

"Como es rock en español, veo cómo la gente recuerda y son éxitos que a mí me hicieron estar aquí hoy. Hay muchas influencias y muchas canciones que interpretaba cuando yo no era famosa".

Eso fue lo que motivó a la hija de Enrique Guzmán y Silvia Pinal a desempolvar algunas rolas que se convirtieron en sus favoritas de infancia y adolescencia.

"Lo loco es cuando dejas de ser Alejandra y puedes cantar como cualquier otra persona, porque también fui fan y también estuve dentro de la gente, y creo que eso no se olvida jamás.

"El ser artista no significa que dejes de ser esa loca, esa mujer que soy. ¡Me encanta y me apasiona la música".

En su pasada actuación en el Machaca Fest, la cantante interpretó tres rolas de su nuevo disco, mismas que fueron bien recibidas por los poco más de 40 mil espectadores.

"Hay rockeros que dicen que soy muy fresa y los fresas dicen que soy rockera, cosa que me vale".