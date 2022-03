La historia de enemistad de Will Smith y Chris Rock

Will Smith empañó lo que hubiera sido una noche perfecta tras obtener el Oscar a mejor actor por su papel en la película “Rey Richard: una familia ganadora”. El artista minutos antes de consagrarse en la gala de premiación protagonizó un vergonzoso momento al darle una dura bofetada al ácido humorista Chris Rock, quien osó burlarse de la alopecia de su esposa.

El espectáculo en los Oscar transcurría con mucha tranquilidad cuando Chris Rock, quien debía presentar el galardón a Mejor documental, dijo una broma sobre la esposa de Will Smith, Jada Pinkett-Smith; comparando su cabeza sin cabello (por la alopecia) con la de la protagonista de la cinta G.I. Jane; una soldado de cabellera rapada.

El exprotagonista del ‘Príncipe del Rap’ se levantó de su silla y sin contemplaciones golpeó duramente a Rock. Todos los asistentes a la ceremonia creyeron que se trataba de una escena planificada, pero cuando oyeron a Will gritar en dos ocasiones “mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”, la tensión se apoderó del Teatro y el golpe se convirtió en tendencia mundial.

En redes sociales las opiniones estaban divididas. Algunos apoyaban a Will Smith por defender a su esposa de las burlas sobre su alopecia, mientras otros lo tildaron de exagerado y que no debió hacer eso ante millones de espectadores.

Chris Rock, tras este vergonzoso episodio, se ha negado a presentar cargos contra Smith por la bofetada. El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo: “La persona involucrada se ha negado a presentar alguna denuncia. Si la parte involucrada desea hacerlo en una fecha posterior, LAPD estará disponible para realizar un informe de investigación”.

CRÍTICAS Y BURLAS

Era el año 2016, Chris Rock fue elegido como presentador oficial de los Oscars, una ceremonia que se realizó en medio de protestas de actores de raza negra, quienes decidieron boicotear la premiación calificada por muchos como la edición más blanca.

Will Smith y su mujer Jada Pinkett Smith encabezaron las protestas y boicoteos del evento y no acudieron como forma de protesta, porque ningún intérprete negro fue nominado a los importantes galardones.

Esta situación no pasó desapercibido en la gala, donde Chris Rock, decidió incluir algunas referencias en su monólogo, que para muchos resultó insultante, sobre todo por burlarse de la protesta de los actores de color, que llevaban años luchando por tener el reconocimiento de la Academia.

“¿Qué ha pasado este año? La gente se volvió loca. Spike [Lee] se volvió loco. Jada se volvió loca. Will se volvió loco. ¡Todo el mundo se volvió loco! Jada dijo que no venía. Pensé, ‘¿ella no está en una serie de televisión?’. ¿Jada va a boicotear los Oscar? Jada boicoteando los Oscars es como si yo boicotease los calzones de Rihanna. Además, no estaba invitado”, decía el cómico y actor.

“Su hombre, Will, no fue nominado por ‘La verdad oculta’. Lo entiendo. Te vuelves loco por eso. No es justo que Will actuara tan bien y no consiguiera una nominación, pero, ¡tampoco es justo que a Will se le pague 20 millones de dólares por hacer Wild Wild West!”, se burló.

El también protagonista de la película ‘En busca de la felicidad’ no tomó importancia a lo dicho por Rock, pero su esposa Jada sí respondió.

“Son gajes del oficio. Hay muchas cosas que tenemos que aguantar, hay muchas cosas en nuestro mundo en estos momentos. Tenemos que seguir adelante”, dijo la esposa de Smith en su momento.

Posteriormente, Will y Jada Smith han evitado pronunciarse sobre las ácidas burlas de Chris no solo en ceremonias oficiales, sino también en presentaciones que el humorista ha hecho por todo Estados Unidos. Incluso, en Hollywood es conocido que ambos evitan encontrarse y ni siquiera se saludan.

En 2018, Chris publicó un comentario controvertido sobre el actor en las redes sociales burlándose de su matrimonio anterior.

Will había publicado una foto deseándole a su ex esposa Sheree Zampino un muy feliz cumpleaños, y Chris publicó un comentario que se volvió viral.

‘Feliz cumpleaños, @shereezampino. #BestBabyMamaEver! :-) Te amo, Ree-Ree’, escribió Will Smith junto a una foto de Sheree y su hijo Trey.

Chris Rock luego comentó: “Wow. Tienes una esposa muy comprensiva”.

Sheree luego respondió a ese comentario: ‘No odies’.

NO FUE ACTUADO

Aunque muchos especularon que el escándalo de Will Smith y Chris Rock se trataría de una estrategia de la Academia para captar más audiencia, el editor ejecutivo de Vanity Fair, Ramin Setoodeh, quien estaba tuiteando en vivo desde la ceremonia, dijo que alguien que trabaja para los Oscar le dijo que Smith no interrumpió a Rock en los ensayos del sábado. “No se suponía que sucediera. Fue real”, escribió.

Después de la bofetada, se vio a Smith siendo consolado por Denzel Washington y el actor y productor Tyler Perry. Bradley Cooper también llevó a Smith a un lado y fue visto en una conversación cercana con él.

Setoodeh, mirando desde el interior del cine, dijo que el publicista de Smith se le acercó y habló con él durante una pausa comercial.

A principios de este mes, Smith y Jada también fueron el blanco de una broma después de que él se llevara el premio al Mejor Actor por su papel en King Richard en la 75 edición anual de los Premios de Cine de la Academia Británica.

Bradley Cooper se acercó a Will Smith para calmarlo y aconsejarlo tras el golpe que le dio a Chris Rock

La presentadora de los BAFTA, Rebel Wilson, bromeó en el escenario sobre la relación de ganador del Oscar con Jada: “¡Pensé que su mejor actuación durante el último año fue estar bien con todos los novios de su esposa!”

Hablando después, Smith insistió en que “nunca hubo infidelidad”, a pesar de que Jada admitió en 2020 que tuvo un “enredo” con el cantante de 29 años August Alsina.

“Nunca hubo infidelidad en nuestro matrimonio. Jada y yo hablamos de todo, y nunca nos hemos sorprendido con nada”, dijo Smith.

COMUNICADO DE LA ACADEMIA

La Academia de Hollywood emitió un comunicado luego del escandaloso hecho de violencia protagonizado por Will Smith y Chris Rock

“La Academia no aprueba ningún tipo de violencia. Esta noche estamos encantados de celebrar los ganadores de nuestra 94ª edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y de los amantes del cine de todo el mundo”, señala el breve comunicado en el cual no aclara mucho más sobre el episodio que recorrió el planeta en vivo.

Hasta el momento no quedó claro de inmediato si la Academia penalizaría a Smith de alguna manera por su arrebato.