La inverosímil Gwenpool

De vez en cuando, justo al momento que las ideas se agotan y debes sacar algo nuevo debajo de las piedras. Volteas a ver algo que ya hiciste de pura casualidad para exprimirlo, solo hace falta dotarlo de algunas fórmulas que ya has usado y listo.



Que mejor que una portada variante y un personaje amado, Gwen Stacy, encontrándose en ese momento en un punto cumbre y muy popular entre los lectores, gracias a su versión de Spider-Gwen. Como resultado, Marvel nos dio a la increíble Gwenpool. Y le funcionó.











Nacida de una serie de portadas especiales de la Casa de las Ideas, donde veríamos a Gwen Stacy en una situación y traje que recordara a distintos personajes de Marvel, entre ellos fue su inspiración a lo Deadpool en su mini serie DEADPOOL SECRET WAR´S #2 y que se suponía, solo era eso, una portada.









DE PORTADA VARIANTE AL ESTRELLATO



Los fanáticos de los cómics suelen ser personas un tanto exigentes a la hora de dejarse llevar por un personaje, en este caso fue justo lo que ocurrió. No bastaba con una portada y ya, los creativos además querían sacar más jugo a esa chica Pool. Pocos meses después de su simple aparición en portadas, se le dio un ONE SHOT sencillo dentro de la colección Howard the Duck, teniendo un éxito casi inmediato y de paso darle un especial de navidad.



Era el momento de finalmente, establecer al personaje.



De acuerdo a sus participaciones iniciales, Gwen o al menos esta versión de Gwen, viene de un “mundo real”, mismo que se ha mencionado sutilmente se trata del nuestro.



Justo donde todos los héroes y villanos de Marvel, creados en su mayoría por un “señor agradable de lentes oscuros que aparece en películas de ellos” y los cuales ella adora, conociendo de pies a cabeza a todos y cada uno de ellos. Pero sabiendo que, en esa nueva realidad, ella estaría relegada a solo ser un personaje de relleno, busca a la costurera Ronnie, misma que se encarga seguido de ayudar a héroes y villanos por igual con sus atuendos.





Creándose un Cosplay de Deadpool, pero personalizado a su manera con colores rosas y blancos, además de dejarlo libre de las piernas para, según ella, correr y saltar mas libremente mientras “hace su trabajo”.



Su primera labor como tal, fue pura casualidad cuando conoce a Howard, el pato y se entera que Black Cat está vendiendo un virus experimental a HYDRA y sabiendo que los VENGADORES estaban metidos en otros asuntos, ella decide ocuparse por si misma. Armando un caos mayor, eso sí, salvando al mundo mientras casi muere en el intento.



De allí en adelante, GwenPool se ira metiendo en algunos problemas durante sus aventuras, conociendo a sus héroes favoritos y ocasionalmente salvando el día. Eso sí, recordando que ella es “real” y que aquí puede hacer de todo un poco.









TE PASO LA TAREA, PERO CÓPIALA DIFERENTE









Tras sus primeras aventuras, se dejó claro que Gwenpool no es un personaje convencional, pero que tampoco es del todo como Deadpool. La chica tiene un conocimiento sobre todo lo que ha sucedido en donde ella está ahora y usa esa información a su favor para saber moverse y cómo pelear contra sus adversarios… y aliados.



Además, su personalidad destaca por ser retratada como una chica friki real justamente, alocada y un tanto extrovertida, matando y haciendo destrozos de manera seguida, pues “en este mundo no hay consecuencias de verdad”.









Aunque no se aleja del todo del concepto de Deadpool, Marvel quería hacerla ver similar mas no igual a su mercenario hablador, pero inevitablemente los fanáticos más acérrimos, en verdad que fue inevitable, terminaron comparándola con alguien más de la competencia, asegurando que mantienen perfiles similares, hablamos claro de Harley Quinn.









Esto fue solo por la necesidad de Marvel, dicen muchos, de tener un personaje fresco y joven que conectara con cierto sector de los fanáticos, pero dicen otros, que la personalidad que Gwen tiene, es idéntica a la de muchas chicas modernas con ese toque de fanatismo y amor por el noveno arte, por lo que no se puede ni debe comparar con el arlequín de DC.



AL CLIENTE LO QUE PIDA



Sus autores, Chris Bachalo, quien sólo la diseño pero prefirió separarse del proyecto, el equipo Gurihiru y el escritor Christopher Hasting, ya han dicho en diferentes ocasiones que el personaje es en realidad un reflejo de los fanáticos modernos, aquellos con el alma mas “friki” posible por el mundo de los cómics y que en su mayor dedicación a Gwenpool, es transmitir ese sueño de ver el mundo de los cómics desde la perspectiva pícara y risueña que un fanático tiene.









De hecho, Hasting señaló que, básicamente Gwenpool es una cosplayer cumpliendo su sueño de ser el personaje realmente de un cómic. Su serie regular, aunque atacada por la critica en mas de una ocasión, es amada por los fanáticos y esto es justo lo que buscaba en primer lugar.









Esto es lo que no la salvo de tener detractores, los que argumentan que Marvel solo sacó al personaje para explotarlo de forma descarada y vacía, usando el hecho de que sus historias por muy divertidas y desastrosas que sean, rara vez llevan a algo serio o importante en el Universo Marvel real, pero esa es justamente la magia de su encanto y éxito, Gwenpool es un cómic para todos, sin la necesidad del todo de estar al día de grandes sagas ni eventos extravagantes, simplemente tomar el cómic y disfrutar de la locura de la pelirosa más peligrosa de Marvel.



Gwepool, muy probablemente, llegó para quedarse.





