"La jaula de las locas" cumple 5 años en cartelera

El productor del musical "La jaula de las locas", Juan Torres, no se niega a seguir las indicaciones que las autoridades marcan cada semana para reducir los contagios de Covid-19, pero pide que esas normas se establezcan de acuerdo a las necesidades y características de cada industria o fuente de trabajo, ya que al hacer algo como limitar los horarios de actividad a las 19 horas para todos, afectan más que ayudar a un sector como el teatro.

"Era de los más tristes, de los más enojados por el cambio, sobre todo porque toman las decisiones basados en una falta de respeto terrible, en una ignorancia y un desconocimiento absoluto en lo que hacemos; tú no puedes pensar que una obra de teatro esté dando su última función a las siete, que restrinjan cines y museos, cuando la gente que va a estos lugares es la mínima.

Si realmente quisieran disminuir los contagios de entrada, hubieran sido mucho más estrictos con el Buen Fin, hay tiendas que tuvieron horarios extendidos y no pasó nada", dijo el productor.

Señaló que hay negocios en el Centro Histórico que aglomeran más gente que ahorita los teatros, o que los restaurantes tienen permitido cerrar a las 10 de la noche, cuando ahí la gente se quita el cubrebocas, eso es algo que no le encuentra lógica.

"En un teatro trabajas con aforo limitado, con sana distancia, son espacios con techos altos, de verdad el teatro es un lugar donde puedes estar muy seguro. Nunca sabes dónde te vas a contagiar, el virus no tiene palabra de honor, pero la verdad han sido muy estrictos con quienes sí hemos cumplido, eso es lo que no me gustó y que no se vale. No sé cómo nos vaya afectar esto, deseo que el público nos siga acompañando, que no baje la guardia, que se siga cuidado, y espero que este nuevo horario no nos afecte sino todo lo contrario".

Juan Torres señaló que la semana pasada se dio una confusión cuando la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció un límite de horario, porque muchos pensaron que ya no habría función a las siete de la noche y costó trabajo vender localidades a esa hora, pero fue gracias a que el lunes se publicó en la Gaceta Oficial que los teatros pueden empezar su última función a las 19 horas, que a la preventa para las funciones de hoy le fue muy bien y espera que estén con un 30% del aforo completo.

"La jaula de las locas había vivido todo y hoy le tocó lo inaudito, hoy tendremos dos funciones en un nuevo horario, a las 16 y a las 19 horas. Es muy especial la fecha, porque nosotros estamos festejando cinco años de temporada exactamente cuando estrenamos, lo hicimos un sábado 21 de noviembre de 2015 y se vuelve a dar que un sábado 21 de noviembre, pero de 2020, estemos dando función en el Teatro Hidalgo, ahora sí que en el mismo lugar, casi a la misma hora vamos a celebrar un lustro en cartelera", dijo Juan Torres.

El productor explicó que él ya se sentía satisfecho cuando logró las mil representaciones, pero llegar a los cinco años está mucho mejor, sobre todo porque durante esta pandemia, que ha azotado a todo el mundo, se siga hablando de este musical y que siga en cartelera es algo único.

"Esto lo hace un proyecto exitoso que ha rebasado todo, por eso vamos a preparar una develación el sábado 28 de noviembre, placa que ya no se tenía contemplada pero la vida nos llevó a esto".

Torres recuerda que desde hace cinco años el musical fue pensado para una corta temporada de 100 funciones, ya que entre sus planes estaba el dejar la producción y darles paso a otros proyectos, pero asegura que se dio cuenta que él no es quien decide, sino el mismo teatro, porque se han topado con el público más fiel que ha sacado adelante este musical.

"La obra me ha llevado por muchos lugares, hemos pasado por momentos difíciles, como el temblor (19 de septiembre de 2017) y la obra siguió su temporada, por la muerte de Marú Dueñas (11 de noviembre de 2017) y seguimos trabajando, y ahora estamos atravesando por lo peor que ha vivido la humanidad que es una pandemia, manteniendo a toda la compañía junta seis meses, sin que se desintegre, así logramos hacer nuestro streaming en octubre y regresar en vivo con todas las medidas de seguridad, con el riesgo que implica y con todo lo difícil que es hacer función al 30% y lo logramos".

"La Jaula de las Locas me enseña que, aunque yo tenga planes y tome las decisiones como productor, que yo no mando; manda el teatro y el público, porque ambos han sido muy generosos, por eso es lo mejor que me ha pasado en la vida. Este musical es un proyecto tan fuerte, tan poderoso, que se puede dar el lujo de estar en medio de una pandemia y eso es increíble".

El productor asegura que desde que regresaron a la actividad el 31 de octubre, cada función ha sido un milagro, porque cada semana deben estar atentos a lo que decidan las autoridades, desde el cambio de color del semáforo hasta los cambios de horario, por lo que deben ir planeando día a día, además de los complicado que ha sido trabajar al 30% del aforo del teatro.

"Este es el cuarto sábado, los dos primeros nos fue extraordinario, eso no quiere decir que salga de gastos con el 30%, pero es un esfuerzo que debemos hacer, es una apuesta y una inversión que se debe hacer, porque es la forma de volver a traer al público al teatro, de mostrarle que el Teatro Hidalgo tiene todas las medidas de bioseguridad, que hemos sido correctos haciendo caso a las autoridades y que estamos esperando que el semáforo cambie de color y las cosas sí nos den".

Fuente: www.elimparcial.com