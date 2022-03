La Máquina Guadalupana del Funk

Susuky Cortez Susuky Cortez

Chihuahua, Chih.- The Guadalupe Funk Machine, es una banda que se ha ido consolidando gracias al talento de sus integrantes: Alejandro, Adrian, Federico y Eugenio, este ultimo el nuevo elemento del grupo, son músicos profesionales, orgullosamente chihuahuenses, que han lanzado esta propuesta que derrocha calidad, fuerza, de la mano de su energía e interpretación con la fusión del funk, groovie, jazz, hip hop.

Con una amplia trayectoria

La agrupación llegó a esta casa editora para compartir con los lectores sobre su viaje dentro de la música con ocho años de trayectoria, además de sus próximos proyectos y presentaciones en la ciudad.

Aseguraron que aunque no interpretan un género de música que no se demanda mucho como otros estilos, se encuentran muy contentos con la respuesta tan positiva por parte del público.

“El proyecto se ha ido manteniendo no obstante con sus altibajos, hubo un lapso donde el proyecto se tuvo que quedar en pausa, pero continuamos y durante la pandemia continuamos trabajando y seguimos muy activos contra viento y marea. Hoy en día este proyecto musical, tiene una relevancia e importancia y nos da mucho gusto que la gente lo ubica, saben de lo que se trata, no es un género tan demandado, pero definitivamente hemos logrado entrar en el gusto de la gente y eso nos tiene motivamos a continuar”, expresaron los músicos.

Como surge el nombre

“El nombre de El Guadalupe, es un nombre con el que nos identificamos los mexicanos, es muy mexicano y latino, Funk porque es el género que interpretamos, y es el género que nace del ímpetu y fuerza de los negros, entonces en el nombre creamos una fusión de mexicanos interpretando ese género y Machine es la maquinaria, el equipo que conformamos este grupo”, revelaron.

Con un estilo único y renovado

Gracias a la esencia musical que posee cada uno de los integrantes de The Guadalupe Funk Machine, han logrado producir un estilo único que los ha hecho distinguirse del montón de bandas, las influencias de la banda son variadas y notorias, lo cual ha marcado un exitoso camino para la agrupación, logrando posicionarse en el gusto del público de una forma inmediata.

“Cada uno nosotros influimos, con nuestra experiencia, son muchos años dentro de la música, hemos participado en muchos proyectos musicales tanto individuales y grupales, y ahorita estamos en una etapa en la que estamos disfrutando al máximo, el nuevo integrante de la banda Eugenio ha venido a inyectar de energía a la banda con su talento y jovialidad, es una nueva perspectiva para la agrupación, obviamente agradecemos a los músicos que han estado dentro de la agrupación y que por cuestiones personales tuvieron que dejar la banda, cada uno de ellos cuenta una capacidad increíble, pero esta es una nueva etapa de la agrupación, Eugenio es una gran persona y músico tiene una gran capacidad, y se refleja en la música y en eso estamos muy de acuerdo como The Guadalupe Funk Machine a final de cuenta lo que eres es como suenas, no hay mucho como mentir, ‘esto es lo que hay’, además por eso tenemos esa canción, y lo estamos gozando al máximo, estamos abordando la música de forma diferente”, expresaron.

“Cuando yo comenzaba en la música, veía a la banda y siempre mi admiración por ellos, y el ahora estar tocando con ellos es algo increíble, me nutro de toda la experiencia que tiene cada uno, y me dejan meter mi estilo y esencia, eso me motiva porque valoran mi trabajo y escuchan mis ideas”, contó Eugenio el nuevo integrante de la banda.

Su inspiración

“Hacer música es nuestra pasión y eso nos inspira a continuar, pero sin duda lo más importante que hace la música entre nosotros cuatro es la unión que tenemos, cada uno hemos estado en las buenas y en las malas, demostrando que ese lazo es gracias a la música somos una familia”, aseguraron.

Lo que viene

Se encuentran creando música, “Para próximamente lanzar un material musical con las nuevas corrientes que estamos manejando, unas que hemos generando entre nosotros, vamos creciendo además junto con esa ola digital, porque realmente la banda siempre ha sido cien por ciento análogo”

Sus presentaciones

The Guadalupe Funk Machine, estará presentándose dentro de la programación de ‘Escena Panorama’, este jueves 31 de marzo y viernes 1 de abril, en punto de las 7 pm, en el escenario del Foro de Panorama Arte, con un espectáculo interactivo entre el público y la banda.

“Ambas presentaciones tienen un costo de 200 pesos por persona, y el jueves Panorama Arte tiene una promoción de 2x1, así que los invitamos a que aprovechen y disfruten es un evento cien por ciento familiar, con cupo limitado, así que reserven con tiempo en las redes sociales de Panorama Arte”

“Estas presentaciones nos tienen muy motivados y contentos por varias razones, la primera serán las primeras presentaciones con el nuevo integrante de la banda, Eugenio en la batería, además esta es la primera vez que nos presentaremos en este Foro de Panorama Arte, esperamos sea la primera de muchas presentaciones con temas originales y clásicos que harán que disfruten de principio a fin todos los asistentes, y el 6 de abril estaremos en Casa Siglo XIX”, puntualizaron.

¡Síguelos!, en:

ASÍ LO DIJERON

“La pandemia se instauró para salvaguardar la salud física, pero que no se pierda la atención que el arte, porque debido a la pandemia se relegó hasta el final al arte y es lo último que regresa en el semáforo verde, pero para que haya una salud integral tiene que haber arte y espíritu en la humanidad, si no pues le están tirando a tener unos robots, con mucha salud física, pero tengan en cuenta que el arte es básico”

