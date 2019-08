La misteriosa muerte de la modelo mexicana Míriam Rivera

El cuerpo de la modelo transgénero de origen mexicano, Miriam Rivera, fue encontrado el pasado 5 de febrero cuando presuntamente se ahorcó en su casa de Hermosillo, Sonora, pero a unos meses del deceso aún persisten los rumores de que fue asesinada porque no quiso ceder a algunas presiones de índole sexual.

La mañana del 5 de febrero la modelo llamó a sus esposo Daniel Cuervo, quien reside en Nueva York, para indicarle que se sentía enferma y vomitaba sangre. Ante la situación, el hombre le pidió acudir al hospital para descartar cualquier malestar mayor.

"Ella me llamó nuevamente antes de salir del hospital a las 12 p.m. y esa fue la última vez que hablamos", relató Cuervo al Daily Mail Australia.

Dos horas más tarde, el cadáver de Miriam Rivera fue encontrado colgado en su casa ubicada en Hermosillo, Sonora, sin que se le pudiera hacer una autopsia.





La última pareja sentimental de la modelo reveló que pidió llevar el cuerpo a Nueva York, pero le informaron que ya había sido incinerado y sin practicarle un examen médico que determinara las causas de su muerte, lo que le provocó cientos de dudas sobre el deceso.

Daniel Cuervo agregó en su relato al Daily Mail Australia que recibió amenazas cuando intentó viajar a México y organizar un funeral: "No vuelvas a México o te mataremos también", le dijo un hombre por teléfono.

Cuervo sospecha que su esposa fue asesida porque se negó a trabajar como prostituta.

En 2004 la carrera de la mexicana floreció en el Reino Unido, donde protagonizó el el reality show de citas There Something About Miriam, en el cual se volvió muy controvertido porque durante el tiempo que duró la emisión intentó encontrar el amor en seis hombres. En el último capítulo Miriam reveló que había nacido como hombre y generó cientos de críticas y demandas de los participantes.

Justo en el apogeo de su trayectoria, Rivera participó en la cuarta temporada de Big Brother Australia, donde se convirtió en un rostro reconocido a nivel internacional y logró consolidarse como modelo.

Su carrera se vio eclipsada en 2007 cuando cayó por la ventana de su apartamento en Nueva York al intentar escapar de un ladrón. Miriam se precipitó desde un cuarto piso, lo que le generó serias lesiones y cuentas por pagar muy altas en el hospital, así que tuvo convertirse en escort en Knightsbridge, West London.

"Hago absolutamente todo, hago un servicio completo (sexo incluído). Una vez que hayas pagado por mí, puedes hacer lo que quieras", declaró para Mirror en 2010.

"Me llevan a los mejores restaurantes y me llevan al extranjero. Pagan mi compañía y solo tenemos relaciones sexuales si quiero. Es voluntario", agregó.

Para su íntima amiga, Jeanett Ørtoft, el accidente que Miriam Rivera vivió en 2007 ocurrió de manera turbia. A Daily Mail declaró: "Algunos hombres enmascarados arrojaron a (Miriam) del quinto piso (de su apartamento en Nueva York) y se rompió casi todos los huesos de su cuerpo".

Ørtoft sospechó desde entonces que alguien quería acabar con la vida de su compañera de vida, y después de que Miriam Apareció colgada el pasado 5 de febrero lo volvió a pensar.

"Algunos dicen que fue asesinada por ir en contra de la trata de personas, otros dicen que se suicidó", indicó para el Daily Mail Australia.

Ørtoft aseguró que Miriam tenía intención de escribir un libro, por lo que no cree que se quitó la vida.

"La última vez que estaba hablando por teléfono con ella, unas semanas antes de su muerte, me dijo que estaba a punto de terminar un grado y que estaba ansiosa por eso. Ella me dijo que quería escribir un libro sobre su vida", añadió.





Fuente: www.infobae.com