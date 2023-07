La muerte de Sinéad O'Connor no se considera sospechosa

Agencia Reforma

Ciudad de México.- A un día de que se diera a conocer el fallecimiento de Sinéad O'Connor, se reveló que la cantante fue encontrada inconsciente en un domicilio de Londres y que su muerte no se considera sospechosa.

"La policía recibió una llamada a las 11:18 del miércoles 26 de julio para informar de una mujer inconsciente en una dirección residencial en el área SE24. Una mujer de 56 años fue declarada muerta en el lugar. La muerte no se considera sospechosa", informó Scotland Yard en un comunicado.

La familia de la cantante anunció el fallecimiento de la intérprete de "Nothing Compares 2 U" a través de un comunicado que fue transmitido en un canal de televisión de Irlanda.

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y piden privacidad en este momento tan difícil", indicaron.

O'Connor alcanzó fama mundial en 1990 con la canción "Nothing Compares 2 U", escrita por Prince. Sus dos primeros álbumes, The Lion and the Cobra y I Do Not Want What I Haven't Got fueron grandes éxitos comerciales.

La cantante, que en 2018 anunció su conversión al Islam, dio de que hablar también con una serie de polémicas.

Sinéad O'Connor dijo que fue maltratada por su madre durante su infancia, y criticó enérgicamente a la Iglesia católica, a la que acusaba de no haber protegido a los niños víctimas de abusos sexuales a manos de religiosos. En 1992 rompió ante un programa de televisión un retrato del Papa Juan Pablo II.

Reconocible por su cabeza rapada, la cantante desapareció después poco a poco de los focos, aunque en 2005 regresó con su álbum reggae Throw Down Your Arms, tras haber vivido un periodo en Jamaica y experimentado con las creencias rastafaris.

En los últimos años posteaba sus opiniones controversiales en redes sociales donde criticaba a la industria musical, también habló sin tapujos sobre su salud mental.