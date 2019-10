La música de El Tri es para echar 'desmadre': Alex Lora

Ciudad de México.- La música de El Tri es para echar desmadre, olvidarse de sus broncas y ser feliz, le gusta tanto a millennials como a los adultos mayores, afirmó Alex Lora, líder de la banda mexicana.

"A los millennials, abuelitos y gente de todas las edades, les gusta nuestra música porque les fascina echar desmadre y con la música de El Tri se hace el desmadre y la raza se siente feliz, se olvida de sus broncas”, declaró el cantante.

En una boda, dice, suele pasar que los invitados están muy seriecitos, “pero cuando les tocan una de El Tri, se quitan la corbata y todos parejo se ponen a chupar”.

Consideró que si los adolescentes se saben la letra de sus canciones, es porque él, Chela Lora y el resto de los integrantes, no realizan una música elaborada con pretensiones comerciales. Su finalidad tiene que ver con que la gente se sienta bien.

"El cariño que la raza le tiene a mi música y a mi persona, viene directamente de las canciones que he inventado, tienen que ver con situaciones que ocurren en sus vidas, pues no es una música que se haya promovido mucho, no ha sido muy publicitada”.

Han propuesto a Alex Lora hacer telenovelas y ser político

Será el 12 de octubre próximo cuando, a través de un concierto en la Arena Ciudad de México, El Tri cierre su gira Medio siglo rocanroleando, con la que celebra 50 años de trayectoria. Lora dice que no ha sido fácil mantenerse vigente durante tanto tiempo en los escenarios.

"Para lograrlo, hemos necesitado un poco de gracia y otra cosita”, dice entre risas el músico, quien ha recibido propuestas para hacer telenovelas, incluso, para iniciar una carrera en la política, pero no ha aceptado porque lo suyo es el rock.

"Cuando empecé rocanroleando dije: ‘quiero rocanrolear y lo que sigo haciendo es rocanrolear, nunca he pretendido hacer nada más. Me han propuesto otras cosas, pero yo soy rocanrolero y gracias a eso, mantengo una actitud de vida de adolescente”.

Dice que el rocanrolero es un eterno adolescente

El autor de emblemáticos temas como Las piedras rodantes y Pobre soñador, aseguró que el verdadero rocanrolero es adolescente durante toda su vida y así le sucede a figuras como Paul McCartney y The Rolling Stones.

"Ellos siguen siendo adolescentes, siguen vistiéndose, comportándose, cantando y pensando como adolescentes, porque el rocanrol nos mantiene en esa onda, por eso les recomiendo que no dejen de tomar sus pastillas de rock and roll tres veces al día, una después de cada comida, pues es la fuente de energía de la juventud”.

Cuando Alex Lora inició en la banda, no imaginó que él y los músicos cumplirían 51 años de trayectoria, que grabarían, hasta ahora, un total de 52 discos, que recibiría el Grammy a la Excelencia Musical o que lo invitarían a portar la Antorcha Olímpica en Londres.

Tampoco que tendría figuras en su honor en los museos de cera de Veracruz y Guadalajara, y dos estatuas, una en Los Ángeles y otra en Guadalajara.

Chela Lora informó que en el lobby, previo al concierto del próximo sábado, el público podrá admirar una expo-museo en la que se hace un recorrido por la carrera de El Tri.

Habrá posters de conciertos memorables, vestuario de todas las épocas, guitarras de colección, otras pintadas por internos del Reclusorio Oriente, pinturas, reconocimientos y fotografías.