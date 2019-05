La música se ha democratizado: Goo Goo Dolls

Ciuidad de México





Más de 30 años tocando por el mundo y sus 11 discos de estudio le han dado a Goo Goo Dolls una perspectiva bastante amplia de cómo la industria de la música ha evolucionado de forma más rápida que en décadas pasadas y cómo los cambios en el consumo y la tecnología han logrado “democratizar” la música, haciéndola más accesible a más personas.





La manera en la que actualmente se consume la música me parece que es una forma de democratizarla. No sé si me explico. Para mí es una forma de que la música pueda llegar a tantas personas como sea posible, puedo escribir una canción ahorita en mi computadora, subirla a la red y lograr que muchas personas puedan conocerla casi de forma inmediata, eso es algo muy interesante.









El lado oscuro de esto es cómo las compañías de streaming compensan a los artistas; lleva montones de miles de dólares y mucho tiempo lograr hacer un disco que la gente quiera escuchar, y una vez que lo liberas el streaming tarda mucho en regresar esas compensaciones monetarias a los artistas que al final son quienes hacen los contenidos... y sin esos contenidos, pues no existiría el negocio”, señaló John Rzeznik, vocalista y guitarrista de Goo Goo Dolls, en entrevista con Excélsior desde Minneapolis, Minnesota.





Para Rzeznik, quien es el en encargado de la mayoría de las composiciones de la agrupación, los avances y las nuevas técnicas de grabación, le han dado la libertad de experimentar y mezclarlas entre ellas, así ha encontrado que técnicas de los años 50 hacen que temas del siglo XXI logren una identidad única.









Suelo mezclar mucha tecnología con la manera en la que se hacía la música antes, tengo una enorme colección de grabaciones en las que he usado técnicas y aparatos de los 50 y 60 y he tratado de unirlo a las cosas con las que podemos trabajar hoy en día.









Hay cosas muy buenas en cada método y en cada tiempo, y eso te da muchas opciones para corregir errores que hayas tenido antes... es decir, si tienes planes de quedarte en esto no tienes que perder de vista que las cosas van cambiando, en esta época, de forma mucho más rápida y que eso es una oportunidad para darle personalidad a tus creaciones”, agregó.





Bajo esa premisa el inquieto guitarrista recientemente terminó lo que será el disco número 12 de Goo Goo Dolls. Miracle Pill es el nombre de esta nueva producción que podría salir al mercado durante el verano y en la cual Rzeznik decidió tomar una dirección diferente a lo que había hecho anteriormente.









Este disco lo hice de manera completamente distinta a otros que había hecho. Colaboré con algunos compositores y trabajé con varios contribuidores; lo que quería era poder captar diferentes texturas de las canciones y hacerlo con las emociones que pudieran compenetrarse con la música y las letras, el proceso fue muy divertido, cada canción durante cada día, las conversaciones con las personas que estuvieron involucradas.









Lo acabo de terminar y lo más seguro es que en algún momento del verano salga para que la gente lo conozca. Ya está listo, ahora se encuentra en el proceso de mezcla, y es muy probable que toquemos algunas canciones de este disco por allá”, señaló.





Para su presentación mañana en la capital mexicana —después de visitar Monterrey y Guadalajara— el vocalista adelantó que una de las cosas que más le encantan de los shows, es la posibilidad de ofrecerle al público las canciones que les gusta corear, algo que en realidad nunca les ha molestado hacer, haciendo referencia a Iris, éxito con el que se dieron a conocer de forma global gracias a la cinta Un ángel enamorado.





Nunca he hecho un show allá, así que esto es algo nuevo para mí, para nosotros; hemos tenido muchos años de gira, pero no habíamos podido ir. Sé que tenemos muchos fans en México porque muchos van a los conciertos en Estados Unidos, pero ahora la oportunidad de poder ir allá a tocar es increíble, sé que la vamos a pasar muy bien. La idea es tocar la mayor cantidad de canciones que la gente se sepa como Iris, es emocionante experimentar este tipo de comunidad y ser ‘tocado’ por el público”, concluyó.