La obsesión de Miley Cyrus con Liam Hemsworth y su plan para volver con él

Hace tres meses, Liam Hemsworth y Miley Cyrus hicieron oficial su separación tras ocho meses de casados y casi una década de idas y vueltas. Sin embargo, muchos aseguran que la intérprete de “Slide Away” estaría obsesionada con su aún esposo, al punto que estaría decidida a todo por darle celos al actor de Los juegos del hambre y para ello no tendría mejor idea que hacerlo usando a Cody Simpson, su actual pareja.

Tras la ruptura con el famoso actor, Cyrus, de 26 años, tuvo un fallido amorío con la bloggera Kaithlynn Carter y hoy se muestra feliz con el cantante australiano Cody Simpson, aunque muchos dudan de la veracidad de esta relación.

En la prensa estadounidense son varios los medios que apuntan a que la relación entre Simpson y Cyrus podría deberse, entre otras cosas, a una estrategia para impulsar la carrera del australiano, al punto que ha estrenado una nueva canción, “Golden Thing”, que asegura estar dedicada la ex Hannah Montana.

Cody Simpson y Miley Cyrus encendieron las redes con una serie de fotografías (Foto: Instagram)

Sin embargo, otros medios, como Radar Online, señalan que Cyrus no quiere que todo termine con Liam Hemsworth, al punto de asegurar que la cantante, en estado de ebriedad, ha llamado en más de una ocasión al actor, pero sin éxito. Hay que recordar que Liam se refugió en Australia, su país natal, cuando se dio a conocer el romance de Cyrus con Carter. Semanas más tarde, presentó el divorcio citando "diferencias irreconciliables "en una corte de Los Ángeles.

Otra fuente citada por Radar Online informa que la inesperada relación con Cody Simpson no sería más que una táctica de Miley Cyrus para buscar la atención de Liam, pero este no quiere saber más con ella, ya que quedó muy dolido por la actitud de su ex tras la separación. Mientras él se alejó de todo, ella ya se mostraba a los besos con Carter.

En ese sentido, las fuentes citadas por el mencionado medio afirman que la cantante envía mensajes que solo podría entender su ex a través de Instagram, como las fotos en la mencionada red social donde se deja ver con Simpson.

Recientemente la estrella de la música fue criticada por sus dichos en las redes sociales. En un video, Cyrus aseguró: “Pensé que era gay, porque todos los hombres me parecían malos". Esas palabras cayeron muy mal, y despertó repudio de la comunidad LGBT.

“Él es la única buena persona con la que he salido. El resto es una mierda”, dijo Cyrus, refiriéndose a Simpson, de 22 años. “Pensé que era gay, ya que todos los hombres me parecían malos hasta que llegó Cody. Así que chicas: no se rindan. Hay buenos chicos por ahí, solo hay que encontrarlos”. Durante la retransmisión, que se realizó desde Sídney, la pareja contó que ya viven juntos.

Miley Cyrus y Kaitlynn Carter terminaron su romance tras un mes de noviazgo (IG: @kaitlynn)

Por su parte, Liam se muestra ya recuperado e intenta rehacer su vida personal. Fue visto a los besos en Nueva York con la joven actriz y cantante australiana Maddison Brown, y con quien, aparentemente, tiene mucho mucho en común, lo cual habría enfadado a Cyrus.

Brown se ha hecho conocida por su papel de Kirby Anders en la serie Dinastía, un remake de la de los años ochenta.





