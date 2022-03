La otra cachetada de Will Smith a un reportero ucraniano

Ciudad de México.- El reportero ucraniano Vitalii Sediuk, conocido en el pasado por sus bromas pesadas, fue empujado en 2012 por Will Smith, quien además también lo abofeteó, después de que lo tratara de abrazar y hasta besar.

El incidente tuvo lugar en la premiere de Hombres de Negro 3, en Moscú, mientras Sediuk, que ahora tiene 33 años, trabajaba para una estación de televisión ucraniana.

Tras el altercado protagonizado por Smith y Chris Rock la noche de este domingo en el Óscar, el presentador ofreció una entrevista al diario The Sun, en donde creó un paralelismo entre su experiencia y lo que pasó con el comediante.

"Inmediatamente recordé el incidente de las bofetadas en Moscú", recuerda Sediuk. "Creo que la broma (de Rock) fue inapropiada cuando se trata de la salud de alguien, pero la reacción de Will es innecesaria y envía un mensaje equivocado a los comediantes: ser golpeado por una broma".

"La audiencia de Will Smith son en su mayoría hombres duros, y él estaba tratando de ser superprotector y demostrar que es un 'hombre de verdad' que defiende a su familia. Le pegó al tipo por una mala broma. No quiero llamar a Will Smith incontrolable. Tiene un temperamento violento, sí, pero estoy seguro de que se da cuenta de lo que está haciendo".

En esta ocasión, la cachetada llegó por una broma de Rock hacia Jada Pinkett Smith, esposa de Will, sobre su cabello corto. La actriz, de 50 años, ha hablado abiertamente sobre su lucha contra la alopecia, una condición médica que provoca la caída del cabello.

"También podemos afirmar que su familia es más importante para él que los Oscar, lo cual no está mal. Él defendió a su esposa después de una broma realmente mala", reconoció el reportero.

"Aunque no olvidemos que él es una estrella de nivel en Hollywood, ser alguien así significa que puedes salirte con la tuya en muchas cosas. Las estrellas de ese nivel pueden salirse con la suya con todo".