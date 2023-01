La pareja del momento

Humberto Zurita y Stephanie Salas, además de estar enamorados, unieron sus talentos y están felices de trabajar juntos en la obra de teatro ‘Papito Querido’, que hoy subirá al escenario del Teatro de los Héroes, arrancando una nueva temporada con Salas en el reparto, así lo dieron a conocer en una entrevista para El Diario, quienes se mostraron felices de estar en tierra norteña.

“Me siento muy feliz de estar aquí. Me encanta este estado, y estoy encantada de compartir esta obra increíble con toda la gente de Chihuahua y Ciudad Juárez. Seran dos funciones, porque la gente de aquí es muy entregada y les gusta el teatro. Y eso es muy bueno”, expresó con una gran sonrisa Stephanie Salas.

La puesta en escena narra de una forma bastante divertida como un hombre divorciado se hace pasar por su esposa, todo porque los futuros suegros de su hija están chapados a la antigua y exigen que tenga padres unidos en santo matrimonio.

“Gabriel Varela y Humberto Zurita me invitaron a participar en la obra. Anteriormente el personaje de ‘Tatis’ lo hacía Alyn Mujica, pero por cuestiones de trabajo tuvo que dejar el proyecto. Me ofrecieron la oportunidad de interpretar este papel y yo creo que será un gran momento para hacer este incursión en esta obra que es divertidísima y que el público disfrutará” indicó.

Salas mencionó que su personaje es muy divertido, una madre de familia que está casada con el personaje de Luis Gatica que desean conocer a los papás de la novia de su hijo, y cuando llega el momento, se desatan un sinfín de enredos muy divertidos y llenos de reflexión.

“Me identifico con el personaje y se que muchas personas tienen un poco de Tatis esa cosa de que quieres saber el parentesco con tus hijos, esta cosa de ser un poco aprensivo y uno está detrás de los hijos y queriendo controlar todo, no digo que esté bien, al contrario, pero al final si, porque siempre va a estar uno ahí opinando y diciendo, entonces me da risa porque si es un reflejo real de una sociedad que uno se identifica con eso, y te ríes de eso, eso es lo bonito que brinda la comedia, el sarcasmo que te brinda una obra de teatro en donde estás viendo toda una realidad”, dijo.

Compagina la música con la obra

“No abandono con la música, porque hoy en día esta te da esa posibilidad el mundo de la música, de las plataformas digitales, de ser tu propio productor, estoy feliz porque lanzo sencillos y la gente puede encontrar desde mis repertorios de los noventa, hasta todo lo nuevo que he estado haciendo a partir de los dos miles, y ya comencé con EP, remixes de Ave María, entre otros, y voy a sacar un nuevo sencillo un cover de Miguel Bosé que yo sé a la gente le va a gustar mucho”

“Asimismo, planeo continuar en el área de la cocina, ya que gané el segundo lugar en Master Chef Celebrity y lo disfruté mucho. En un futuro cercano, me gustaría también tener un programa de entrevistas a chefs, algo similar a ‘La ruta del sabor’, me encanta entrevistar Chefs”, puntualizó.

Por su parte Humberto Zurita reveló que interpreta a un padre divorciado y debe cuidar de una joven, a quien sus suegros desaprueban el divorcio, por lo que en ausencia de su esposa debe vestirse de la madre de su hija.

“Estamos muy contentos por el exitó de la obra, la primera etapa fue muy exitosa y lo más importante es que toda la gente disfruta mucho, eso nos tiene muy felices”, dijo.

Sobre su personaje Luis y Luisa

“Luis es un padre que, por amor a su hija, es capaz de cualquier cosa. Y esa es una gran reflexión en la historia. Como mi personaje es un hombre divorciado, el tipo decide vestirse de mujer y enfretarse a los padres del novio de su hija. Y ahí comenzarán un sinfín de enredos, es una comedia muy divertida, además no soy un hombre que se vista de mujer habitualmente, entonces al no hacerlo cometeré muchos errores. Es una mujer despampanante y, cuando conoce a los padres del novio de su hija, surge otro tema reflexión en la obra. Muchas veces, la sociedad tiene una doble moral y ellos vienen a conocer a los padres, pero no estarían dispuestos a que su hija se involucre con la hija de alguien que esté divorciado. Resulta que ellos dos se enamoran de mis personajes, ella de Luis y él de Luisita, la verdad es una comedia muy divertida”, explicó.

El proceso de caracterización de Luisita fue complicado

“Javier de la Rosa fue el encargado de caracterizarme, es un gran artista y nos tardamos como una semana en diseñar el look, pero lo más complicado fue el body que me hizo, y me presiona como si trajera un corset y luego los tacones, son cosas que uno no está acostumbrado, pero lidiar con eso arriba del escenario hace más graciosa a mi personaje”, expresó.