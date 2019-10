La película de Marvel que Steve Jobs odiaba; es una mier**, le dijo a director

Estados Unidos





Steve Jobs, fundador de Apple, no era muy fan de Iron Man 2. Tal disgusto le provocó que llamó personalmente al director ejecutivo de Disney, Bob Iger, para comentarle detalladamente su crítica tras haberla visto en el cine.

Así lo ha revelado el CEO de la Casa del Ratón en sus nuevas memorias, en las que revelaba esta curiosa anécdota, desconocida hasta el momento.

Según comenta Iger en 'The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company', el fundador de Apple no tuvo reparos en comentarle lo que pensaba de la secuela de la película que dio inicio al Universo Cinematográfico de Marvel. Jobs fue muy escueto en su comentario, aunque, eso sí, dejó bien clara su opinión: "Era una mierda".

"Cuando se estrenó la secuela de Iron Man, Steve llevó a su hijo a verla y me llamó al día siguiente. 'Llevé a Reed a ver Iron Man 2 ayer por la noche y era una mierda', me dijo", escribe el ejecutivo de Disney.

Iger mismo admite que la segunda aventura en solitario del superhéroe interpretado por Robert Downey Jr. no es una maravilla precisamente.

Foto:IMDB

Pero no podía dejar que Jobs sintiera que tenía razón todo el tiempo", también comenta. En defensa de Iger, hay que recordar que en el momento en que se estrenaba Iron Man 2 Disney aún no tenía los derechos de Marvel Studios.

En ese año era Paramount la que todavía distribuía los proyectos de Marvel. Fue en 2012 con 'Los Vengadores' cuando Disney tuvo la distribución única de las películas de la Casa de las Ideas, aunque desde que se estrenó Iron Man en 2008, la compañía del ratón estaba planeando la absorción del estudio comandado por Kevin Feige, algo de lo que Jobs debía estar al corriente, de ahí la llamada.

Si bien, las críticas de Iron Man 2 no fueron tan entusiastas como las de su predecesora (tiene un 73% de apoyo en Rotten Tomatoes con una nota de 6,47 sobre 10 en base a 294 críticas, frente al 93% de apoyo que tuvo la primera cinta, con una nota media de 7,71 sobre 10 en base a 276 comentarios), lo cierto es que en taquilla el segundo filme de Tony Stark obtuvo una ingreso superior (623 millones de dólares frente a 585), lo que le permitió a Marvel continuar con su ambicioso plan de crear lo que ahora es el MCU.