¡La primera entrevista con los tres Spider-Man juntos tras estreno de No Way Home!

Ciudad de México.- Tobey Maguire protagonizó la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi que arrancó en 2002. Más de 14 años después de la última cinta el actor ha dado vida a una nueva versión del personaje en Spider-Man: No Way Home y ahora ha explicado los motivos de su regreso.

"Me intrigó desde el principio. En esa conversación capté de inmediato la intención, el cariño y la celebración de estas películas y lo que significaban, creo que para Amy Pascal y Kevin Feige era evidente", señaló Maguire en un video publicado por el canal oficial de Spider-Man en YouTube en el que estuvo acompañado de Tom Holland y Andrew Garfield.

"Para mí, cuando los artistas o las personas que están dirigiendo el proceso creativo tienen una motivación y una intención auténtica, tan genuina y centrada en la celebración y el cariño, me resulta imposible decir que no. Tuve que unirme", confesó.

"Soy un gran admirador de Tom Holland, de sus películas, y de Andrew Garfield. Definitivamente fue intrigante. Pero sí, también pensé 'bueno, ¿qué vamos a hacer?'. Fue un poco misterioso", agregó Maguire.

Aprecié que lo compartieran. Se trataba de reunirme con estas personas, revisar mi parte de la historia y tener la oportunidad de participar. También hay cosas personales, resoluciones... No estoy muy seguro de cómo expresarlo correctamente. Simplemente se trataba de volver a ello, y no quiero decir que sea para cerrar el capítulo. Pero quería volver a visitar a mi personaje, que hubiera ciertas resoluciones y simplemente unirme a este espíritu creativo lleno de amor por el personaje", recalcó.

Al igual que Maguire, Garfield también ha revelado qué le llevó a aceptar su aparición en Spider-Man: No Way Home. El intérprete se convenció de participar cuando leyó sus escenas con MJ (Zendaya) y comprobó que en una de ellas salvaba la vida de la novia del Peter Parker de Tom Holland. Una emotiva secuencia que permitió a su personajes redimirse por la muerte de Gwen Stacy (Emma Stone) en The Amazing Spider-Man 2.