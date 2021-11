La rechazaron de una telenovela por su busto

Violeta Isfel ha logrado tener una trayectoria artística en la que se ha destacado en distintos proyectos televisivos, durante la pandemia tuvo que emprender su propio restaurante de hamburguesas, debido a la falta de trabajo.

La actriz de 36 años fuue en 2009 que decidió someterse a mamoplastia, luego de haber acabado su participación en la telenovela “Atrévete a soñar”, debido a que no había logrado tener el protagónico de “Teresa”.

Violeta reveló según el portal de TVNotas, reveló que decidió hacer el casting a ladoe de Aracely Arámbula y Sherlyn pero al final Angelique Boyer, fue quien logró quedarse con el icónico papel.

Sin embargo la joven reveló que se dio cuenta que para el personaje, aparte del talento artístico necesitaba un poco más de pecho y en aquel entonces lucía muy distinto su figura a comparación de sus “contrincantes”.

Yo lo veía como un requisito, mi prueba máxima fue que a mí me llamaron para el casting de ’Teresa’ que hizo Angelique Boyer, ese era el top (máximo) en mi vida, pero yo no me iba a ver como Teresa jamás y dije ‘ah ok, ya entendí ¿qué me hará falta? Pues ‘chich*s’," reveló para Venga la Alegría.

La artista reveló que se sintió eliminada porque aun se veía como una “niña” porque no consideraba que lucía cuerpo de “mujer” es por eso que decidió someterse a una cirugía de implante de senos.

Además Violeta agregó que era muy difícil poder encontrar trabajo sobre todo cuando tenía cara de “niña”, porque al final la protagonista tenía que cumplir con cierto tipo de físico, aparte de ser talentosa y guapa.