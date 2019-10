La separación la causó Sara Salazar”: José Joel

Ciudad de México.- José Joel confirmó que la culpable del distanciamiento entre su padre, su hermana Marysol y él, fue Sara Salazar, la tercera esposa de El príncipe de la canción, desde que tomó las riendas de la vida y carrera del intérprete.

"Así comenzó esta historia de terror que estamos viviendo, porque la relación con mi papá se rompe cuando esta señora comienza a llevarle su carrera”, aseguró José Joel al programa De primera mano, de Imagen Televisión.

Esta historia arranca en 1992 cuando José José es llevado por sus amigos Tina Galindo, Ricardo Rocha y Darío de León a una clínica de desintoxicación después de que lo encontraron en la calle, viviendo con vagabundos.

Comienza a recuperarse y se reencuentra con su familia en Miami, mientras grababa el álbum 40 y 20 a finales de 1992. Conoce a Sara Salazar, en 1993, comienza a ayudarlo, se hacen novios y se casan en 1995.

Aunque seguía teniendo una relación con sus hijos mayores, ésta se rompió, según dijo José Joel en entrevista a Gustavo Adolfo Infante, cuando ella comenzó a meterle ideas a su padre.

"La bronca conmigo fue porque se estaba organizando un reality de la familia Sosa, se iba a hacer en Televisa, inclusive se habló que fuera José José, Anel, Pepito, es decir yo, Marysol y Sara Salazar, pero a la señora no le pareció y de último minuto cambia la jugada, y mi papá no me dice nada.

"Regresa dos días antes de juntarnos para ver que sigue y es cuando recibo esta llamada, en donde jamás había escuchado a mi padre diciéndome todo eso. Que lo tenía harto, fue lo menos. No me dejó ni decir pío, me reclamaba que yo seguía hablando mal de su esposa y me colgó”, recordó.

"Ahí se dio esa separación de dos años, que porque había hablado mal de la señora. De hecho cuando se da el programa Cantando por un sueño (2010), quiso hacer lo mismo que en La fea más bella (2006), prohibirnos la entrada a Marysol y a mí, para que no pudiéramos estar cerca de mi padre, pero los primos Galindo (los productores de la emisión), le pusieron un alto a la señora y no se lo permitieron”, explicó José Joel en la emisión vespertina de espectáculos de Imagen Televisión.

Justo en ese 2010, Sara Salazar sufre el derrame cerebral, lo que da pie a que la relación entre el padre y sus hijos se renueve una vez más.





"Cuando le da la aneurisma nos reconectamos con mi papá, pero ahí estaba la niña, Sarita, a quien por cierto le cambié el pañal y fui su niñero, porque finalmente éramos familia”, comentó.

En 2017, José José se entera que tiene cáncer de páncreas y decide tratarse en México, eso se lo comunica a sus hijos mayores quienes, le dan todo su apoyo.

"Debo aclarar que en ese entonces Sara la señora ya no estaba con mi papá, ya tenían dos años de separados. Mi padre sale huyendo de Miami, quiso estar aquí cuando le detectaron cáncer. Comenzaron el tratamiento. Las Saras (mamá e hija) nunca vinieron a verlo, porque mi hermana estaba embarazada y la señora estaba en su mundo”, le dijo José Joel a Gustavo Adolfo Infante, titular de la emisión.

Pepito, como se le conoce, compartió que un día antes de la operación tuvieron una charla muy fuerte entre padre e hijo y que eso les sirvió para sacar lo que cada uno traía adentro, con excelentes resultados.

"Tuvimos una plática muy padre con rayos, centellas, gritos, apapachos, besos, no nos quedamos a deber nada. Quedamos en paz, eso fue antes de su operación, aunque nunca me pidió perdón”, dijo.

En cuanto al testamento, José Joel dijo que no le interesa lo económico y que su padre no quiso tocar el tema.

"Lo cuestioné porque cuando una estrella de su calibre se va, aparecen muchos problemas, como los que estamos viviendo, pero, él me dijo que no se iba a morir y que no quería hablar de eso. Lo respeté y efectivamente, no se murió, salió avante hasta que la niña (Sarita, su hermana), se lo llevó”, concluyó.