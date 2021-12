La verdad detrás de la hospitalización de Eduin Caz

Ciudad de México.- Eduin Caz, cantante de Grupo Firme, uno de los artistas más populares, pero también más polémicos de la época, alarmó a todos sus fanáticos con una fotografía desde el hospital, pues no se dio mayor contexto de la situación.

La fotografía del músico postrado en cama preocupó a los fanáticos de la agrupación de regional mexicano y provocó toda clase de buenos deseos, de oraciones y de frases de apoyo para él, su familia y sus compañeros de banda.

De acuerdo con el comunicado oficial de la agrupación, dirigido a todos los medios de comunicación, a los fanáticos de la banda, colegas y familia, Eduin Caz entró en tratamiento.

El cantante acudió al hospital para realizarse una estroboscopia laríngea, con el objetivo de visualizar sus cuerdas vocales, donde los doctores encontraron “datos sugestivos”, por lo que le dieron tratamiento.

Grupo Firme aclaró los rumores tras la hospitalización de su famoso, pero polémico cantante (Foto: @eduincaz / Instragram)

Además, se indicó por parte de los médicos que debía realizarse una endoscopia gástrica para descartar cualquier tipo de lesión, misma que tuvo lugar el día 28 de diciembre de 2021.

A pesar de que la imagen de Caz en el hospital se hizo viral en las redes sociales, la banda confirmó que su cantante salió del procedimiento sin complicaciones mayores, pero encontraron una hernia hiatal con cambios en la mucosa del esófago.

Por el momento, dieron a conocer, el músico entró en tratamiento, por lo que permanecerá descansando durante los próximos días, y luego se le dará un resultado.

“Sin más por el momento, agradecemos su preocupación y cariño”, finalizaron el comunicado que calmó a la marea de los peores pensamientos que rondaban por la mente del cantante.

La alarmante postal fue compartida por Daisy Anahy, su actual esposa. En esta se ve a Eduin recostado de lado mientras que al menos tres doctores lo rodean. “Primeramente Dios todo va a salir bien”, escribió la pareja del cantante.

Hace uno días, el intérprete del regional mexicano subió a sus historias de Instagram una fotografía donde apareció portando una máscara de oxigenación y, sin mayor explicación, escribió sobre la imagen: “Me gusta el frío, pero no es algo que me favorezca”.

Entre los rumores más circulados por las redes sociales, estaban los problemas en vías respiratorias de Eduin Caz, pero el mismo intérprete desmintió un contagio de COVID-19 como posible causa, en cambio, reveló para todos aquellos que no tuvieran conocimiento, que sufre de asma.

“¡Que voy a tener COVID! No, no tengo COVID, mentira, eso es totalmente falso. Mis verdaderos fans saben que el frío me mata porque tengo asma”, explicó el músico a través de su Instagram oficial.

Eduin Caz confirmó que sus problemas se deben al asma y no a un contagio de COVID-19.

El cantante de pistas como Hablando claro y Cada quien agregó que se vio obligado a usar asistencia médica debido a que estaba muy cansado por la reciente gira de Grupo Firme.

A pesar de la gran actividad que mantiene en sus perfiles oficiales, Eduin se limitó a publicar el comunicado oficial de la banda y Music VIP, lo que ha aumentado la preocupación de sus fanáticos.

La más reciente publicación de la familia, se pudo ver en las redes sociales. Se trata de un par de postales navideñas junto a su esposa y sus hijos. El vocalista posó junto a Daisy Anahy en su majestuoso pino lleno de regalos.