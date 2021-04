La verdad sobre la rivalidad entre Luis Miguel y Cristian Castro

Ciudad de México.- En el tercer capítulo de ‘Luis Miguel, la serie’ pudo verse la aparición de un nuevo personaje que no es para nada del agrado del protagonista.

Aunque en la serie se llama Cris Valdés, es una clara referencia al cantante mexicano Cristian Castro, quien despuntó y tuvo mucho éxito en la década de los noventa, especialmente con el tema ‘No podrás’ que salió en 1992 (en la serie es el tema al que hacen alusión cuando están en el antro).

Y aunque la serie muestra un descontento porque Micky deja de aparecer en los primeros lugares de popularidad mientras que el ‘Gallito feliz’ se encuentra en la cima, hubo un motivo aparte por el cual no tenían una buena relación.

Cabe destacar que del éxito del hijo de Verónica Castro surge la necesidad de Luis Miguel de crear un nuevo disco que lo catapulte de nueva cuenta a lo más alto. Y es aquí cuando nace ‘Aries’, que le da un giro a sus canciones.

Cristian Castro era fanático de Luismi y cuando comenzó a forjar su propia carrera quiso establecer una amistad con el intérprete de ‘Culpable o no’. Y luego de una rivalidad artística (más por parte del ‘Sol’) comenzaron a hacerse amigos. Sin embargo, esto duró hasta que ambos se enamoraron de la misma mujer: la modelo y actriz cubana Daisy Fuentes.

En un programa llamado PH, Podemos Hablar, que conduce la argentina Andy Kusnetzoff, Cristian contó que él era novio de Daisy, pero que después Luis Miguel ‘la empezó a enamorar’, algo que Cristian dejó pasar.

Los años continuaron y la relación entre Micky y la cubana siguió, pero aún así Luis Miguel fue grosero con Castro, de acuerdo a este último. ‘En todo caso debería ser yo el enojado’, dijo.

En el año 2017, el hijo del Loco Valdés dio una entrevista para otro programa argentino, conducido por Mirta Legrand, en el cual también tocaron la rivalidad con Luis Miguel y el enojo causado por la modelo.

Soy muy amigo de Luis Miguel, pero cometí el error de salir con una chica que a él le gustaba mucho, Daisy Fuentes. De verdad que no (se la robé). Entonces hicimos una portada y empecé a salir con ella. Ya tenía cuatro meses. Y de pronto me llama y me dice ‘Luis Miguel me llamó un poquito enojado’. Y no sé por qué, yo no tenía nada que ver”

En la misma plática, Cristian resalta que no entendía el enojo si él había salido primero con ella.

Al momento, ni Cristian Castro ni Daisy Fuentes reaccionaron al capítulo.