La vida de Langford después de '13 Reasons Why'

Reforma

Ciudad de México.- Si algo dejó la serie 13 Reasons Why (2017), además de infinidad de polémicas por sus controvertidos contenidos, fue la oportunidad de que el mundo conociera el talento de la actriz Katherine Langford.

Su rol de Hannah Baker en el show de Netflix le permitió a la australiana despuntar en Hollywood, donde ha destacado con papeles en filmes como Love, Simon (2018) y Entre Navajas y Secretos (2019).

Actualmente, con apenas 24 años y cinco de carrera, la joven disfruta de un nuevo protagónico en la serie Maldita, en donde explota su amor por involucrarse en historias vanguardistas y arriesgadas.

"Creo que la representación siempre será necesaria, ya sea en edad, género, raza u orientación sexual, e históricamente, cuando se trata de mujeres, creo que realmente necesitamos plasmarnos como las heroínas de nuestras propias historias.

"Estoy agradecida de que las cosas estén cambiando ahora y que haya más conversaciones, aunque aún tenemos mucho camino por recorrer. Definitivamente todo esto fue algo que me emocionó para contar esta última historia, fue lo que me hizo enamorarme de ella", explicó Langford en entrevista exclusiva.

La australiana, que por 13 Reasons Why logró una nominación al Globo de Oro en 2018, quiere seguir participando en proyectos entretenidos, pero sobre todo en aquellos que promueven mensajes inclusivos.

"Creo que he sido increíblemente afortunada de formar parte de estas producciones, trabajar con grandes personas y contar historias que también tienen un mensaje adicional, además de ser entretenidas.

"Ya sea hablar de salud mental, del medio ambiente y ahora (en Maldita) con el empoderamiento dirigido a las mujeres... Ha sido una constante muy linda, por la que me siento realmente orgullosa", destacó.

Probando la versatilidad de su talento (incursionó como cantante interpretando el tema principal del show de Netflix, "I Could Be Your King"), para Langford parece no haber límites.

Y es por eso que ahora está decidida a explorar sus habilidades en papeles antagónicos.

"En esta cuarentena he visto muchas cosas de fantasía, con este toque surreal de magia y ficción. Realmente amo Alicia en el País de las Maravillas y he pensado que me gustaría interpretar a un villano.

"Nunca lo he hecho antes, pero interpretar a uno como la Reina de Corazones o con una vibra de bruja, es algo que sería realmente interesante. 'Bruja' es un término que la gente usa en contra de las mujeres para denigrarlas, y me gustaría tomar eso: adueñarme de esta palabra y cambiarla", compartió.