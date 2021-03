La vida es para arriesgarse: Laura Pausini

Ciudad de México

Celebra Laura Pausini nominación del tema “Io Si” en la categoría “Mejor Canción Original” a los Premios Óscar.

"Siempre que estoy nominada, tengo una línea para seguir. No voy a creer que me lo voy a ganar, porque si no gano después sufro. Aunque voy a hacer una excepción porque esta vez solo tendré esta posibilidad, porque no creo que tendré otras en el Óscar. Entonces quiero recibir mucha energía de mi gente, de gente que me sigue, que me quiere, que cree en mí, porque tenemos que ir y no queremos perder…”, dijo en entrevista con Yuriria Sierra para Imagen Noticias.

Señaló que esta nominación para el tema de la película "The Life Ahead” es extensiva a muchas personas: “Yo no soy una persona sola, yo no amo celebrar sola y recibir un premio para mí. ‘Mi´ significa muchas identidades. Yo solo soy ahí presente, yo soy la portavoz, somos tantos…”, afirmó.

Para Laura Pausini, México representa una pieza importante en su vida y carrera musical.

"¿Cuántas personas mexicanas me han enseñado a sonreír? ¿A reír? ¿A tomarme el pelo sola? A disfrutar de la vida. Esta nominación, obviamente que sea de una chica italiana, que canta italiano, pero quiero que sepan que yo quiero que se quede también México. Porque estoy hecha de estos colores iguales, de nuestra bandera que es prácticamente igual. Pero una chingona verdadera, una italiana más mexicana que nunca…”, señaló.

Considera que en su carrera ha sido privilegiada por trabajar con sus amigos y en lo que ella cree.

"Cuando se hace un dueto, en mi caso, siendo yo muy terca, testaruda no hago duetos con personas sólo porque tienen éxito, sino con personas que yo admiro mucho. Tuve la suerte de recibir muchos ‘sí’ por parte de las personas que admiro. Así que también eso de verdad fue desde siempre uno de los objetivos que yo tenía como persona. Al final, todas las personas con las que yo hice duetos son mis grandes amigos”, agregó.

Reveló que Alejandro Sanz ocupa un lugar especial en su vida: “Es quizá uno de mis amigos que se cuentan en una mano y fue, obviamente, uno de los primeros que me llamó cuando gané el Golden Globe y ayer en la noche. Esta siempre muy cercano, cuando sufro y cuando gano, es una persona que admiro mucho como ser humano, ante todo…”.

En sus casi 30 años de carrera, para Laura Pausini, luchar por alcanzar sus objetivos es una de las fuerzas que la motivan a seguir adelante.

"Yo siempre tengo miedo de que todo termine, que ya no hay más que descubrir y eso me da muchísimo miedo porque sería hablar de la muerte. Entonces persigo y quiero luchar a lo mejor que puedo, con honestidad, con sinceridad y a ver si lo consigo, no es que siempre lo consigo, pero si no trato nunca lo sabré (…) La vida es para arriesgarse, hay que arriesgarse. No sabes a dónde vas si no haces nada”, concluyó la cantante.

La entrega de los Óscar se realizará el próximo 25 de abril en Los Ángeles, California.

Fuente: www.excelsior.com.mx