La voz de la libertad

Conocido como el “Padre de la Patria”, Miguel Hidalgo y Costilla es uno de los personajes clave de la Independencia de México. Sacerdote y revolucionario, dio inicio al movimiento con el famoso “Grito de Dolores” la madrugada del 16 de septiembre de 1810, y el actor y director teatral Jesús José Ramírez Mendoza, le ha dado vida en la dramatización el hecho histórico del ‘Fusilamiento de Hidalgo’ a largo de casi dos décadas, brindándole grandes satisfacciones, entre ellas el cariño y admiración del público chihuahuense.

“Todo esto surgió gracias a una invitación que me hicieron del Instituto Chihuahuense de la Cultura, y al principio era poco lo que duraba la representación, pero tiempo después pidieron hacer algo más formal que hasta la fecha se sigue llevando a cabo, la caracterización y maquillaje es con la ayuda de mi hija Holda, me pelone para interpretarlo como se debe, tuvo mucho éxito la gente se sorprende del parecido”.

“Lamentablemente el año pasado no se realizó de manera presencial fue grabado y transmitido por redes sociales, este año si se realizó a finales de julio, y fue precisamente mi hija Holda Ramírez fue quien escribió la obra, es una gran experiencia todo lo vivido en estos casi ya veinte años, en este mes haré algo con la empresa de turismo Chihuahua Bárbaro, en el marco del mes patrio, aún no tengo confirmada la fecha, pero mediante las redes sociales lo daremos a conocer”, contó Ramírez Mendoza en entrevista para El Diario.

Una amplia trayectoria

El también docente, director, escritor, escenógrafo y fundador de grupos teatrales ha consolidado una carrera de 59 años, su amor por el teatro lo descubrió desde que era pequeño, es oriundo de Toluca, estado de México, pero chihuahuense de corazón, ya que lleva residiendo en esta ciudad, por más de 40 años, donde se ha dedicado a continuar su carrera con un sinfín de proyectos.

“Me siento feliz, es lo que me gusta hacer desde muy niño, es mi vida, y aunque al principio no fue sencillo, ya que era extremadamente tímido, pero dentro de mí sabía que quería que alguien me viera y ser alguien destacado, que aplaudieran por mi trabajo, y aunque me costo muchísimo salir de esa timidez, sin duda es uno de mis logros personales más grandes”, puntualizó.

Con la sencillez que lo caracteriza, compartió que se encuentra muy satisfecho del camino que ha recorrido, siendo su familia la pieza primordial en su vida, pues cuenta con el apoyo incondicional de su esposa y de sus hijos, quienes además heredaron el gusto por la actuación, así como su nieta y bisnieta.

En esta carrera en donde Jesús ha vivido un sin fin de experiencias comento que durante su trayectoria ha hecho grandes amistades, con artistas reconocidos con los que además le ha tocado compartir escenario son Ninón Sevilla, José Alonso Zepeda, Ignacio López Tarso, Rafael Inclán, Aarón Hernán por mencionar algunos.

Sus obras literarias

Cuenta con una autobiografía “Mi vida en el teatro”, donde incluye su destacada trayectoria artística; además escribió sobre las obras de Víctor Hugo Rascón Banda que además dentro de las Jornadas Rascón Bandianas, presentará ‘La madre Teresa’ de Víctor Higo y su hija con ‘La daga’ la cual explicó que no es una reposición es una nueva puesta en escena, cuenta con un libro sobre ‘El arte de la declamación’, además de un catálogo junto con su hija sobre dramaturgos, directores, actores, escenógrafos el cual lleva por título “Más de 30 años de la creación teatral en la ciudad de Chihuahua”.

“La locura de lo bello’, es una obra que escribí, y me gusta mucho, espero presentarla el año que entra, para celebrar mis 60 años, actualmente estoy escribiendo un libro de más de 100 dramaturgos chihuahuenses”, indicó.

Proyectos

“Realizaré unas escenas de Miguel Hidalgo en este mes de septiembre con Chihuahua Bárbaro, además tengo un proyecto de una obra Don Juan Tenorio cómico que se quedó pendiente desde año pasado que escribió mi hija, ojalá que ya este año el próximo lo podamos presentar, así como también un cortometraje denominado “Mi Justicia” en el cual participo, también para el mes de noviembre presentaré ‘Madrugada de Muertos’ una farsa que escribí y lo actuamos mi hija Holda y yo; hice también una adaptación a teatro una novela que se llama ‘A contra luz’ de Francisco García Rascón, esperemos el próximo año se estrene, también la obra ‘La locura de lo bello’ es sobre Don Quijote de la Mancha.

“A toda la gente le pido que apoye al teatro, es muy bonito, mi más grande deseo es que ya pase todo esto de la pandemia, para que el teatro vuelva a florecer”

José Jesús ha realizado más de 100 obras actuadas, además de lecturas dramatizadas, películas como actor, películas como extra y coordinador de extras, videos como actor, series de televisión educativa, ha actuado en telenovelas comerciales, ha participado en series radiofónicas, en radionovela y en la grabación de un Disco. También ha dirigido alrededor de 65 obras teatrales, lecturas dramatizadas, videos sobre Derechos Humanos, ha diseñado y montado escenografías, ha participado en adaptaciones de cuentos a teatro, una autobiografía editada (Ediciones del Azar, Chih.), un espectáculo escénico y dos cuentos escritos sin editar. Obtuvo el Premio “Enrique Rambal” como mejor actor de Monólogo por su obra “Inagada la vida”, otorgado por la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro.

En su trayectoria cinematográfica, Ramírez Mendoza ha participado en las películas, “Días Difíciles”, “Morir en el golfo”, “Agonía”, “Miroslava” y “Modelo Antiguo”. Para la Televisora TV Azteca ha participado como actor en las telenovelas: “Con toda el alma”, “Te dejaré de amar”, “Nada personal”, “Señora”, “Perla” y “El candidato”. Como escenógrafo obtuvo el primer lugar en la obra “Las Estatuas de marfil” de Emilio Carballido, dentro del Primer Concurso estatal de Gobierno del Estado de Chihuahua; y un segundo lugar con la obra “Las Voces” de Federico Steiner, también en concurso estatal convocado por Gobierno del Estado.