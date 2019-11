Lady Gaga habla por primera vez de su relación con Bradley Cooper

La cantante y actriz estadounidense Lady Gaga admitió que al paso de los años su carrera la ha traumatizado de muchas maneras y por cosas distintas, pero ha sobrevivido y seguido adelante.

En entrevista con Oprah Winfrey para la revista Elle Estados Unidos, reveló que sintió dolor al recibir el Óscar, pues le recordó la violación que sufrió a los 19 años.

"Fui violada cuando tenía 19 años, repetidamente. A lo largo de los años, mi carrera me ha traumatizado de varias maneras, pero sobreviví y seguí adelante. Y cuando miré ese Óscar, vi dolor. No sé si alguien lo entendió cuando lo dije en la habitación, pero yo lo entendí", indicó.

La cantante también habló sobre cómo enfrenta el trastorno por estrés postraumático y su lucha contra la fibromialgia, una afección crónica que causa dolor en distintas partes del cuerpo, fatiga, sueño y problemas de memoria.

“Para mí, mi fibromialgia y mi respuesta al trauma van de la mano. El fibro para mí es un dolor más ligero; la respuesta al trauma es mucho más intensa y realmente se siente como me sentí después de que me dejaran caer en una esquina de la calle después de haber sido violada repetidamente durante meses. Es un sentimiento recurrente. Así que tuve un brote psicótico en un momento, y es una de las peores cosas que me han pasado”, confesó.

También reveló que se cortó durante mucho tiempo, “y la única manera que pude dejar de cortarme y hacerme daño a mí misma fue el darme cuenta de que lo que estaba haciendo era intentar enseñar a la gente mi dolor en vez de contárselo y pedir ayuda".

Pese a las adversidades que ha enfrentado en su vida, Lady Gaga utiliza su influencia para promover mensajes positivos, fomentar una sociedad con menos críticas y en el que todas las personas sean más amables.

“Creo que la vida nos pide que aceptemos el desafío. Aceptar el desafío de la amabilidad es difícil en un mundo como somos. Tenemos una historia muy, muy grave. Estamos en problemas, y hemos estado antes. Pero creo que la vida nos pregunta en medio de estos desafíos, este odio, esta tragedia, esta hambruna, esta guerra, esta crueldad: ¿Puedes ser amable y puedes sobrevivir?”, refirió.

Bradley Cooper

A poco más de un año de protagonizar la película Nace una estrella, Lady Gaga aclaró que junto con Bradley Cooper inventaron una historia de amor para la cinta y su objetivo era que el amor de sus personajes traspasara las barreras de la pantalla y la gente pensara que era real.

“Ambos queríamos también que el público sintiera ese amor en los Oscar. Queríamos que esa historia llegara a todas las pantallas de televisión donde se estuviera viendo la gala. Y trabajamos muy duro para conseguirlo. Ensayamos bastantes días y planificamos cada segundo de la actuación como si fuera una película”, comentó.

La artista explicó que cada vez que comentan sobre los rumores de una química e incluso una relación entre ellos luego de la actuación que ofrecieron en la gala de los Oscar, “significa que hicimos un gran trabajo, la gente se lo creyó”.

Aunque en ese entonces ella rompió su compromiso con Christian Carino, con quien mantenía una relación amorosa desde 2018, y Cooper, por su parte, concluyó su noviazgo con Irina Shaik, insistió que no mantuvo romance alguno con el director de Nace una estrella.

Cancela concierto

La intérprete de Poker face canceló el concierto que se llevaría a cabo la noche de este miércoles en Las Vegas, Nevada, como parte de su gira Enigma, por una infección sinusal y bronquitis.

Lady Gaga, quien compartió una fotografía en sus redes sociales en la que aparece sentada en un sillón, con una manguera en la boca, señaló que se sentía demasiado débil y enferma para actuar, pero posteriormente compensará a sus seguidores.

“Estoy tan devastada de no poder actuar esta noche para tanta gente que viajó para venir a verme. Tengo una infección sinusal y bronquitis, y me siento muy enferma y triste. Nunca quiero decepcionarlos”, escribió.





Fuente: www.elsiglodetorreon.com.mx