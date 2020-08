Lady Gaga, la triunfadora de los VMAs 2020

Agencias

Ciudad de México.- En medio de la pandemia ante el covid-19, sin público, ni conglomeraciones, con sana distancia de por medio, mascarillas diversas y un escenario detallado en edificios llenos de pantallas que dieron presencia a los espectadores, Lady Gaga fue la gran ganadora de los MTV Video Music Awards 2020 (MTV VMS 2020) que se realizaron ayer en Nueva York, con presentaciones en vivo como grabadas.

Lady Gaga, en vivo, obtuvo el primer MTV Tricon Award, por su trayectoria en la que combina canto, baile y actuación, y los premios a Mejor Artista del Año, Mejor Canción y Mejor Colaboración, ésta última con Arianna Grande, por el tema Rain On Me.

"Fracasé una y otra vez como actriz y en la música cuando era joven, trataba de regresar algo a través del servicio comunitario. Quiero compartir este premio con quienes están en casa esta noche. Quiero que se tomen un momento para honrarse por su valor.

"No ha sido un año fácil. Espero que la gente en casa tenga sueños grandes. Estamos separados y la cultura se siente menos viva, pero sé que el renacimiento viene y que la cultura pop nos va a inspirar y nos va a llenar de generosidad y amor. Manténganse a salvo, digan lo que piensan y usen mascarilla, porque es símbolo de respeto”, expresó Lady Gaga con uno de sus múltiples looks en los que la mitad de su rostro siempre estuvo resguardado por cubrebocas con diversos diseños sicodélicos.

La cantante realizó en vivo un performance de su reciente álbum, Chromatica, con un popurrí de Enigma, Chromatica II, 911 y Rain On Me, acompañada por bailarines, todos con cubrebocas, y Ariana Grande.

Al final, Lady Gaga interpretó al piano, arropado como un cerebro, su canción Stupid Love. Durante toda su presentación, respeto las medidas sanitarias.

Se destacó el Mejor Video Hecho en Casa, por el confinamiento, que fue para Stuck with U, de Ariana Grande y Justin Bieber.

La anfitriona de los MTV VMS 2020, Keke Palmer, dedicó la ceremonia al recién fallecido actor Chadwick Boseman, protagonista de Pantera Negra (Black Panter). como el rey T’Challa,

"Fue una inspiración. Su espíritu tocó a muchas personas, fue un gran héroe, no sólo en la pantalla sino por lo que hizo”, dijo Palmer.

Además, lanzó un mensaje contra el racismo: “2020 ha sido un año duro para todos. No podemos dejar que la brutalidad policiaca y la injusticia social continúen, ni el racismo sistemático. Es momento de hacer el cambio que queremos ver en el mundo, es hora de unirnos y la música nos ayuda a sanar”.

Luego hizo un homenaje al servicio médico que ha estado en la primera línea de la pandemia. Son héroes de todos los días”.

Tras la apertura con fuegos artificiales desde las alturas de un edificio, a cargo de The Weeknd con su canción Blinding Lights, apareció Miley Cyrus con Midnight Sky. La cantante incluyó un nuevo salto a una bola de espejos, que recordó su video de Wrecking Ball.

Maluma, tras estrenar su álbum Papi Juancho, presentó en vivo su controvertido tema Hawái, acompañado por bailarinas con cubrebocas y frente a un público resguardado en sus vehículos, con el formato de autoconciertos.

Los coreanos BTS lograron tres reconocimientos por por On. Sus seguidores disfrutaron su presentación con Dynamite.

DaBaby se presentó con Blind y Rockstar, y Doja Cat con Say So y Like That, en un escenario futurista.

El cierre estuvo a cargo de Keke Palmer con Snack, CNCO con Beso y Black Eyed Peas con Vida loca y I Gotta Feeling.