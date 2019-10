Lady Gaga sufrió bullying por ser diferente

Stefani Joanne Angelina Germanotta, mejor conocido como Lady Gaga, nacida y criada en Nueva York, aprendió a tocar el piano a los 4 años y a los 13 compuso su primera canción.

Sin embargo, y pese a su talento innato, la infancia de la intérprete no fue nada fácil, como lo reveló su madre, Cynthia Germanotta. “Stefani era una persona diferente y eso no siempre fue apreciado por sus compañeros. Creo que nosotros, como individuos y sociedad, no tratamos la salud mental de la misma forma que tratamos la salud física. Entonces, cuando esto sucedió en nuestra casa, no sabía qué hacer. Como madre no estaba preparada para abordar todo lo que estaba pasando”.

Lady Gaga, que a los 15 años inició sus primeras presentaciones a públicos reducidos, tuvo una adolescencia difícil por los ataques de sus compañeros. “Incluso durante la Universidad había un grupo de Facebook titulado ‘Stefani Germanotta, Nunca Serás Famosa’… Todos estos ataques cambiaron la vida de mi hija”, expresó.

Además, agregó: “Cuestionarse su autoestima y tener dudas sobre sí misma. Fue cuando todo cambio, pero no me di cuenta del profundo impacto que iba a tener. Básicamente, esto cambia el enfoque de todo y hace que la persona afectada y su familia se sientan conflictuadas al respecto”.

Invitada a una emisión para concientizar sobre el acoso escolar, Cynthia aseguró que Lady fue muy atacada por su personalidad. “Pasó por muchos momentos difíciles. Humillada, burlada, aislada”. No obstante, envió un mensaje final a todos los padres que pasaron por el mismo problema. “Lo más importante que los padres pueden hacer es escuchar y comprender. Lo que aprendí de mi hija fue a escuchar y validar sus sentimientos. Creo que, como padres, nuestro instinto natural es entrar en el modo de resolución de problemas... cuando, de hecho, realmente solo quieren que los tomemos en serio y comprendamos lo que están diciendo.”

Lady Gaga ha triunfado en la música y la actuación, además de ser una activista que lucha por los derechos LGTB y apoyar diversas causas humanitarias.





Fuente: www.elimparcial.com