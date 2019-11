Lady Gaga volverá al cine con cinta sobre crimen de los Gucci

Lady Gaga volverá a la pantalla grande después del gran éxito que logró al protagonizar la cinta “A Star is Born” (Nace una estrella) en el año 2018.

De acuerdo a medios internacionales, la cantante estadounidense protagonizará la película de Ridley Scott acerca del asesinato de Maurizio Gucci, destacado miembro de la reconocida marca de moda italiana.

De esta forma es que la también compositora dará vida a Patrizia Reggiani, que terminó en la cárcel por mandar a matar a su ex esposo Maurizio Gucci, quien fue asesinado por un sicario en marzo de 1995 frente a la puerta de su compañía en Milán (Italia).

Hasta la fecha, Reggiani ha defendido su inocencia, y luego de ser condena en 1997 a 26 años de prisión, un tribunal en Milán decretó su libertad en 2017.

De la misma manera ha trascendido que el guion estará a cargo de Roberto Bentivegna, mismo que se basará en el libro “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed” de Sara Gay Forden.





Fuente: www.elimparcial.com