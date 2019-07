Lafourcade da un giro a sus canciones para el Hollywood Bowl

Ciudad de México (AP) — Natalia Lafourcade pensó que el 2019 sería un año sabático, pero resultó ser todo lo contrario.



La cantautora mexicana dará un concierto el domingo en el Hollywood Bowl junto a la Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por el venezolano Gustavo Dudamel, con un repertorio que incluye canciones de sus multipremiados álbumes “Hasta la raíz” y “Musas” en formato sinfónico. El espectáculo se transmitirá en vivo por YouTube.



“Va a ser muy especial para mí, es un privilegio, un honor. Me siento muy afortunada de pisar el escenario del Hollywood Bowl por primera vez y hacerlo junto con Gustavo y con la orquesta, es un regalo de la vida”, dijo Lafourcade en una entrevista telefónica reciente.



La artista galardonada con un Grammy y nueve Latin Grammy ya había tenido oportunidad de trabajar con Dudamel en 2017 en el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles, en un concierto a beneficio de la Ciudad de México, tras el devastador sismo que afectó la urbe en septiembre de ese año. Ahora tuvieron más tiempo para prepararse.



“Pudimos trabajar un poco mejor el aspecto de los arreglos musicales, de toda la distribución de los instrumentos de la orquesta”, dijo Lafourcade.



“Eso es algo de lo que, tanto los arreglistas como yo, nos sentimos muy orgullosos”, agregó. “El trabajo que hicimos fue muy detallista, tiene mucho amor y mucho tiempo invertido para generar una experiencia distinta en el público, para que el público pueda escuchar una versión distinta”.



Uno de sus “sueños pendientes” es hacer un álbum sinfónico y, en caso de lograrlo, no dudaría en volver a llamar a Dudamel.



“Es uno de los directores que yo más admiro”, dijo.



Entre las canciones que se escucharán en el Hollywood Bowl están “Un derecho de nacimiento”, “Hasta la raíz”, “Tú me acostumbraste”, “Soledad y el mar”, “Mi tierra veracruzana” y “Mexicana hermosa”.



Tras el concierto, Lafourcade dará una gira por Estados Unidos que comienza el 1 de septiembre en el Festival Los Dells de Wisconsin y termina el 13 de octubre en San Antonio, Texas. En total serán 17 fechas, con paradas en ciudades que también incluyen Nueva York, Houston y Washington.



Asimismo, continúa dando su apoyo para la reconstrucción del Centro de Documentación del Son Jarocho en Jáltipan, Veracruz, el estado de donde es originaria, afectado por el sismo del 19 de septiembre de 2017. El son jarocho es un género tradicional de Veracruz y el centro promueve las tradiciones relacionadas a él, desde la creación de instrumentos, la danza y la interpretación de esta música, hasta la cocina tradicional.



“Forma parte de nuestro patrimonio cultural”, dijo Lafourcade. “Es muy importante para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes, que no pierdan este vínculo con nuestra tradición, con nuestra música, con nuestro folclor”.



Lafourcade, también embajadora de la organización Save The Children que apoya la educación y el desarrollo de la niñez en el mundo, espera que el próximo año termine la reconstrucción del centro y entonces sí, darse un descanso antes de comenzar a trabajar en nuevas canciones.



“Estoy atravesando ese momento en donde el artista tiene esa inquietud bien fuerte de reinventarse, de hacer algo nuevo, distinto a lo que ya sucedió antes. Pero sabes que para poder hacerlo primero tienes que darte un tiempo, investigar y hacer mucho trabajo personal y estoy en ese momento”, dijo.