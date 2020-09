Lalo España y Reynaldo Rossano alzan la mano para interpretar a “Chespirito” en su próxima bioserie

El actor cómico Eduardo España, más conocido por su apócope, Lalo España, se pronunció respecto a la serie biográfica que narrará la vida y obra de Roberto Gómez Bolaños, conocido artísticamente en gran cantidad de países de habla hispana como Chespirito, en el esperado proyecto que estaría bajo el mando de Roberto Gómez Fernandez, su hijo, presidente de Grupo Chespirito, poseedor de los derechos de los personajes y la obra del escritor y dramaturgo fallecido en 2015.

En un encuentro con la prensa, el actor de Televisa, quien actualmente participa en la serie de comedia Vecinos, expresó que para él sería todo un honor darle vida en pantalla al creador de conceptos como El Chavo del 8, El Chapulín Colorado y Los Caquitos, pues además de la admiración que profesa hacia el fallecido artista, destacó que existe un cierto parecido físicos entre ellos. Así lo dijo el comediante:

“Para mí seria, olvídate, sería un verdadero honor, aparte físicamente ahí hay algo ¿no? Él era un genio, una ingenuidad en los personajes muy divertida, las historias estaban muy bien construidas y un mecanismo de humor único para que funcionara, ya sabías de memoria qué le iba a decir Doña Florinda, pero te sigues riendo, un fenómeno maravilloso que tiene una sencillez y la sencillez es una cualidad, pues olvídate, a mí me encantaría, si se diera, me sentiría honradísimo, pero échenme ojo”, mencionó el artista antes de emitir el sonido característico de “El chavo” al llorar.

Lalo España participa desde hace varios años en el programa de Televisa "Vecinos" (Foto: Televisa)

Además, el cómico que comenzó su carrera en televisión en el programa Otro rollo al lado de otros conocidos personajes de la comedia como Adal Ramones, Roxana Castellanos y Mauricio Castillo, opinó acerca de la posibilidad de que el actor puertorriqueño Lin-Manuel Miranda pueda interpretar a Chespirito en la mencionada bioserie, y lo comparó con el trabajo realizado por el español Rafael Jaenada en proyectos biográficos como Cantinflas y Luis Miguel la Serie:

“En eso ya no estigmatizo porque ve el trabajo que hizo Óscar Jaenada, maravilloso, yo trabajé con él haciendo a Alejandro Galindo en una escena y me fui para atrás. Con que hagan un buen trabajo de observación, si me tocara hacerlo a mí, va”, mencionó España, quien reiteró su disposición de interpretar al famoso creador.

La vida y la creación artística de Roberto Gómez se verá reflejada en un proyecto del que aún se tienen pocos detalles (Foto: Especial)

Por su parte el actor Reynaldo Rossano, conocido como “El Papirrín", también ha mostrado su interés por encarnar al famoso comediante y dramaturgo, así lo dijo a finales de julio a las cámaras del programa De primera mano:

“Para mí sería un honor interpretar la vida de don Roberto, obviamente habría que trabajar mucho para que el trabajo saliera impecable, o sea tallerear bien todo y entender bien muchas cosas, porque es un personaje importantísimo en México y en muchas partes del mundo, yo creo que México es conocido en muchos lugares por El chavo del 8, yo he viajado a lugares y les dijo ‘soy mexicano’ y me dicen ‘ah, El chavo del 8, la torta de jamón’, Don Roberto pues es un antes y un después en la televisión de este país”, dijo el actor cómico.

La trayectoria del llamado "Papirrín" incluye proyectos en cine, televisión y teatro (Foto: Instagram @reynaldo_rossano)

“Interpretar a don Roberto de verdad sería un gran honor, yo al igual que muchos mexicanos soy un gran fanático de Don Roberto, y en algún momento sí me gustaría presentarme con su hijo Roberto Gómez Fernández y ponerme a sus órdenes para que me dé la oportunidad de hacer un casting, no quiero que me regalen el trabajo, quiero ir a hacer el casting y si tengo las cualidades para poderlo interpretar, porque tampoco quiero interpretar algo que no sería yo capaz, pero si pudiera yo, si ellos ven en mí que pudiera yo representarlo sería fabuloso”, finalizó el actor de comedia.

Fuente: www.infobae.com