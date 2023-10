Lamenta Verástegui falta de apoyo y ataques a su película

Agencia Reforma

Ciudad de México.- A Eduardo Verástegui no "le cuadra", mencionó en entrevista, el poco apoyo que tuvo su filme, Sonido de Libertad (Sound of Freedom), entre los medios mexicanos a pesar de su buena recepción de taquilla.

También lamentó que haya ataques contra Tim Ballard, la persona que inspiró la cinta que alerta sobre el tráfico sexual infantil, justo cuando él hace campaña política.

"Nos estamos enfrentando (con la película) a una industria de tráfico de infantes, de pornografía infantil, que produce 150 mil millones de dólares al año, y lo que sucede, obviamente, es que hay ataques y más hacia mi persona.

"A ver, ¡qué conveniente! Tim Ballard, y él ya contestará por su cuenta, porque no puedo hablar por él, pero cuando la película va en primera lugar, cuando ya firmamos un contrato con Amazon para que se estrene en diciembre, cuando yo anuncio que soy aspirante a candidato independiente (por la Presidencia de México) y cuando él anuncia sus intereses (políticos), surgen estos ataques", replicó Verástegui.

Hace algunos días se destapó una investigación en Underground Railroad, la organización contra la trata que él fundó, contra Ballard, acusado por varias mujeres de una conducta sexual inapropiada.

De acuerdo con datos del actor, el largometraje ya estrenado en México y que fue un inesperado éxito en Estados Unidos registraba hasta el 24 de septiembre casi 3 millones de espectadores en el País y las ganancias equivalían a casi 10 millones de dólares.

"Ya van 2.8 millones (de espectadores), y ponle otro millón de piratas, que también cuenta. Por lo menos, la gente la vio. Cinépolis sólo nos dio el seis por ciento de las salas, y logramos el primer lugar en el fin de semana de estreno con el 63 por ciento de su taquilla general.

"Así, pensarías que eso significa que el próximo fin de semana tendríamos más (salas), para reventarla, ¿no? Y no fue así, muchos medios la han ignorado completamente y creo que eso tiene que ver con mi anuncio", apuntó el ex integrante de Kairo.

De cualquier manera, el también modelo y realizador agradeció el aprecio de los espectadores que han visto el filme que denuncia el tráfico sexual de niños, que son vendidos en la Unión Americana para producir pornografía infantil.

"Por más ganas que yo tenga, por más gusto que tenga, la película no va acabar con la trata. Inspira a padres de familia a cuidar con mayor efectividad a sus hijos, a gente a que se comprometa con nosotros, pero no, no es mi tarea, es que vean la película y que despierte más conciencia", opinó.

Verástegui rechazó por completo la idea de que su postura de católico ortodoxo o ciertos comentarios suyos sobre la comunidad LGBTQ+, incluso su cercanía con Donald Trump, podrían disminuir el atractivo de la cinta.

"Tiene que ver con la interpretación de cada persona y yo respeto a cada persona por lo que es. Pero mi postura tiene que ver con mi convicción y mi deseo de proponer un cambio en el País que tanto amo", sentenció.

Insistió en que las cifras que ha conseguido Sonido de Libertad en el extranjero, tendrían que haber generado mayor impacto en su país.

Hasta el momento, el largometraje protagonizado por el actor Jim Caviezel como el agente Tim Ballard ha recaudado a nivel internacional 217 millones de dólares, con un costo de producción de apenas 15 millones.

"No es normal lo que pasó (en México), no tiene sentido y algo no me cuadra. No es posible que el evento histórico de cine en EU, que es uno de los filmes que más recaudó, siendo independiente, y que es hecho por mexicanos y que es número uno el día 4 de julio, no funcione de la misma forma".