Lanza A-ha su disco 'True North', con entorno ambiental

Reforma

Ciudad de México.- El gélido viento del norte proviene esta vez de Noruega. Concretamente, de Bodø, localidad costera en el Círculo Polar Ártico y donde A-ha grabó un nuevo material, al cual el trío de pop rock califica como un poema: su obra más íntima y personal, con el entorno ambiental de fondo.

True North abarca 12 canciones inéditas, con arreglos orquestales a cargo de la Ártica Filarmónica, y según el vocalista del grupo, Morten Harket, fue una labor demandante grabar el álbum orgánicamente en vivo a la par que el filme inspirado en sus mensajes, mientras durante meses completaban la gira internacional por el aniversario 35 de su aclamado debut, Hunting High and Low (1985), postergada dos veces debido a la pandemia.

"Contamos con tiempo para compaginarlo, aunque, ahora que lo pienso, realmente fue intenso. Fue bastante intenso en el (polo) norte, cuando grabamos. Fue una tarea ardua, desafiante, en parte por la filarmónica, por tener una puesta en escena grande, y tocar todos en vivo (en el estudio) y grabarlo, montarlo para la película... Sí, claro que fue intenso.

"Por eso no habrá ningún tour inmediato, seguro. El anterior fue largo y extenuante. Ya veremos después", confiesa el carismático intérprete de "Take On Me" y "Cry Wolf", en exclusiva desde Oslo.

Trabajar en conexión con la naturaleza no es extraño para el trío que completan Magne Furuholmen (piano y teclado) y Pål Waaktaar-Savoy (guitarra); éstos se reparten la autoría de los temas. "I'm in", primer sencillo, lo escribió Magne.

"Si retrocedo 30 años en el tiempo, ya estaba involucrado en las mismas causas y lo hacía público en todas partes: encender las alarmas, crear conciencia. Al igual que durante los primeros años de A-ha a nivel internacional, entre 1987 y 1989, cuando veíamos la flecha (del peligro) apuntando hacia la humanidad.

"Portábamos ese mensaje. Ya entonces nos preocupaban las señales (climáticas) y alertábamos a la gente. Era lo mismo que vemos hoy en el mundo, o muy parecido. La prueba es que hace poco volví a ver un documental que narré tiempo atrás, y lo que se documentó entonces respalda exactamente lo mismo", reflexiona el cantante, de 63 años.

Como lo señala, inequívocamente la actividad humana es la que ha acelerado el calentamiento global, que, especialmente en la península escandinava, propicia un alarmante deshielo.

"Es una combinación: es nuestra civilización, la sociedad moderna, junto con las consecuencias de nuestro estilo de vida. Esa es la causa, y la parte más peligrosa es la agitación social. Esto tendrá un costo cada vez mayor en el planeta, crece más rápidamente, y lo cierto es que hay un límite para que podamos lidiar con ello antes de que el tejido se rasgue.

"Se provocará una descomposición social masiva. Es muy peligroso, más que cualquier otra amenaza, porque es lo que ocurrirá primero. Esa es mi mayor preocupación: cómo gestionar un esfuerzo mundial donde el objetivo sea el bien común".

Curiosamente, Morten no tiene una valoración sobre True North. Su carácter, relajado y tranquilo, lleva la batuta. Se da tiempo para despejar la mente y cumplir otros compromisos.

"Desde que lo grabamos no lo he escuchado, primero necesito algo de distancia. Tuvimos mucho trabajo al hacerlo, y, una vez entregado, necesitaba olvidarme de todo para escucharlo a fondo más tarde, pero las canciones me gustaron mucho, anidan en mi corazón.

"Me preguntaría cómo quedó la producción, aunque sienta que fue la adecuada, si creo que lo conseguimos de la manera como la concebimos. Tu sistema al completo está empacado al final", opina.

A pesar de su larga carrera, A-ha solamente ha tocado una vez en la CDMX. El pasado abril, en el Auditorio Nacional, luego de haberlo pospuesto en 2020 y 2021 por las olas de Covid-19.

"Venimos de tocar en buena parte del mundo por cinco meses. Haber dado una sola fecha en México está muy mal, es penoso, quisiéramos tocar más, pero no sólo depende de nosotros: se necesita el esfuerzo de mucha gente para que suceda.

"No podría estar más de acuerdo en tocar más en México, pero no puedo prometer volver porque no depende sólo de A-ha, tienes que hacer que muchas cosas funcionen".

El disco saldrá a la venta el 21 de octubre, mientras que los fans ya han podido disfrutar el material en forma de película, al proyectarse el documental y detrás de cámaras True North en varias salas de México.