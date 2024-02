El poemario de la escritora Andrea D. Ramos contiene poemas en un estilo único de la autora, el cual lo define como un breve relato de vivencias de amor y desamor. En entrevista para El Diario, Andrea compartió cómo surgió este libro, de su proceso y qué le aporta su primer libro. “Es un libro que contiene poemas que empecé a escribir a partir de los 17 años, actualmente tengo 24 años. En el libro hago un compilado de historia, de amor que he vivido, de sentimientos que experimentado a lo largo de mi juventud y más que nada para no dejar mis poemas en el baúl y sentí que era momento de expresar al mundo lo que he sentido durante este lapso de tiempo”, dijo.

Acerca del título

“Enraizada es por qué todo se puede desvanecer, las personas, las emociones, pero las raíces siempre van a prevalecer dentro de nosotros”, comentó.

Relató cómo nació su afición por la escritura

“Desde mi infancia descubrí mi pasión por la escritura, siempre participé en los concursos del Quijote, siempre que salía la convocatoria me ponía a escribir y llegué a ganar uno de ellos a nivel estatal, y desde entonces hasta hoy mi pasión por la escritura continúa latente”, indicó. Le llevó tres años elaborar este libro, y está disponible en Amazon. “Justo fue a través de Amazon, que cuenta con una plataforma para escritores emergentes que realizan todo el proceso de mano factura. También, estuve trabajando en la portada que la ilustró mi prima Natalia Salcido a quien le pedí que fuera lo más abstracto que tuviera que ver con el título y que las raíces se asemejaran a rostros de personas y este año se logró, el libro lo pueden adquirir mediante la plataforma de Amazon. La respuesta del público ha sido muy buena. Me siento muy feliz por las buenas críticas de mis amigos, familia y personas externas que me han felicitado y que les ha gustado la obra”, aseveró.

Lo difícil de lograr “Enraizada”

“Romper el síndrome del impostor, saber si les iba a gustar a las personas lo que yo escribo, si las palabras iban a poder resonar con ellas, viví en mi propio miedo de que a la gente no le gustara y pensé mucho en las críticas malas eso fue lo más complejo”, expresó.

Lo que le gustaría que los lectores capten de su libro

“Que vean que todo es posible y que ninguna emoción es para siempre, no son nada para siempre, el amor y desamor, pero siempre nos dejan muy buenas enseñanzas e historias y siempre una manera de expresar nuestro arte, ya sea escribiendo, pintando, dibujando, tomando fotografías. Siempre es bueno tomar esa emoción y convertirla en arte”, explicó.

Que le aporta su primer libro

“Me otorgó mucha confianza para continuar escribiendo, me motiva a sacar más a la luz lo que he escrito con anterioridad y eso me aporta. Me siento contenta y soy un claro ejemplo de que si se puede llevar a cabo lo que a uno le gusta y exponerlo al público. Les invito a que adquieran mi libro, espero les guste y que siempre crean en sí mismos y pierdan el miedo de hacer las cosas”, puntualizó.