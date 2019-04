Lanza Beyoncé tráiler de su documental de Coachella

Ciudad de México.- Sale a la luz el tráiler de “Homecoming”, un documental sobre la cantante estadounidense Beyoncé, quien se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en encabezar el cartel de Coachella 2018, uno de los festivales musicales más importantes a nivel internacional.

Tras cancelar su participación en la edición 2017 de dicho festival debido a su embarazo, Beyoncé ofreció un concierto único al año siguiente, acompañado de una gran producción.

“Homecoming” mostrará el proceso creativo de la cantante, el detrás de cámaras, ensayos, así como imágenes de su vida familiar al lado de su esposo Jay Z, su hija Ivi y sus mellizos Rumi y Sir, además de revivir la gran presentación que tuvo en el escenario de Coachella, en Indio, California.

Su actuación fue épica tras cantar éxitos como “Crazy in love”, acompañada de una gran orquesta y un gran número de bailarines, así como la interpretación de “Live every voice and sing”, considerado como el himno nacional de la comunidad afroamericana, además se reunió con Destiny´s Child, su antiguo grupo.

Durante esa actuación, la cantante señaló "Coachella, gracias por permitirme ser la primera mujer negra cabeza de cartel".

El largometraje se estrenará el próximo 17 de abril en una plataforma de streaming.

Actualmente, Beyoncé se encuentra trabajando en su nuevo material discográfico y firmó un contrato con una reconocida marca de ropa deportiva para relanzar su firma Ivy Park y presentar nuevos diseños.