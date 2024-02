Lanza Billy Joel su primera canción en 17 años

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El legendario cantante Billy Joel volvió al escenario musical después de 17 años sin lanzar música original. Su nueva canción, titulada "Turn the Lights Back On", fue lanzada este jueves en las plataformas digitales.

Producida por Freddy Wexler, reconocido por su trabajo con artistas de renombre como Justin Bieber, Selena Gomez, Celine Dion y Kanye West, la canción es un mensaje afectuoso para los devotos seguidores que esperaron durante casi dos décadas por nuevo material del Piano Man.

La colaboración en la composición de la canción incluye a Billy Joel, Freddy Wexler, el compositor británico Wayne Hector y Arthur Bacon. Juntos crearon una melodía cuya letra transmite un mensaje de nostalgia y amor perdido.

"Estoy atrasado, pero estoy aquí ahora, tratando de encontrar la magia que perdimos de alguna manera. Tal vez fui ciego, pero te veo ahora mientras estamos acostados aquí en la oscuridad. ¿Esperé demasiado para encender las luces de nuevo?", canta Joel en la canción (traducción al español).

La última vez que el ícono del rock compartió nueva música fue en 2007, con las canciones "All My Life" y "Christmas in Fallujah".

Desde entonces, se mantuvo relativamente alejado del estudio, centrando su energía en otras expresiones creativas. Su último álbum, River of Dreams, data de 1993.

En una entrevista con Rolling Stone en 2019, Joel reflexionó sobre su enfoque hacia la música, destacando que su prioridad es el proceso creativo en lugar de las listas de éxitos o las ventas de discos.

"Siempre estoy aprendiendo, y nunca dejas de aprender. Eso es lo bueno del proceso de escritura. Siempre aprendes algo nuevo cada vez que creas", afirmó.

A pesar de su prolongado hiato, Joel no descartó la posibilidad de seguir lanzando nueva música en el futuro.

"Nunca diré nunca. Puede que se me ocurra una idea que podría convertirse en una canción. Puede que escriba la banda sonora de una película. Puede que escriba una sinfonía. No lo sé. Todo es posible", comentó el artista de 74 años.

Billy Joel debutará "Turn the Lights Back On" en vivo durante la ceremonia de los Grammy el próximo domingo. Además, tiene planeado encabezar estadios de beisbol en todo Estados Unidos a lo largo del año, con Stevie Nicks, Sting y Rod Stewart como teloneros en varias paradas. La culminación de su residencia de una década en el Madison Square Garden el 25 de julio marcará otro hito en la carrera del cantante.