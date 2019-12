Lanza Campomanes podcast de autoayuda

Ciudad de México.- Con el fin de crear un espacio que brinde apoyo y respuestas a quienes sufren de violencia, la actriz Fabiola Campomanes unió fuerzas con su psicóloga, Fabiola Anaya, para lanzar Adicta, su primer podcast.

"Para eso cree estos videos que salen cada domingo. Tocamos diversos temas, algunos tienen que ver con la violencia y sobre todo es para generar conciencia", explicó Campomanes en entrevista.

"Muchas veces ejercen o ejercemos violencia, pues creo que todos hemos crecido en un ambiente donde normalizamos muchas situaciones, y es bien importante pasar esta información. Creo que todos aquí venimos a hacer un trabajo como seres humanos y parte de eso, es que podamos ayudar a otros".

Su nuevo proyecto, que arrancó la semana pasada y cuyo primer episodio, "La Vergüenza", ya cuenta con más de 3 mil vistas en su canal de YouTube, surge tras la revelación de la relación tóxica que la actriz compartía junto a su ex pareja, Jonathan Islas.

"Antes que Fabiola 'la actriz' o Fabiola 'la mamá', soy el ser humano. Esto no distingue clase social, economía o estudios. Esto nos puede pasar a cualquiera.

"Creo que todos hemos tenido una relación de este tipo y tenemos que aprender y utilizar estas situaciones desafortunadas para sacar fuerza", destacó.

Demostrando que después de la tormenta siempre viene la calma, durante su paso por la alfombra roja conmemorativa de la puesta La Obra que Sale Mal, Campomanes dijo estar cerrando el año feliz y en paz.

"Estoy listísima y contentísima para todo, con mente y corazón abierto y con mucha fuerza, que me han regalado quienes han estado conmigo", aseguró.