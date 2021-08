Lanza nuevo tema

Cortesía Cortesía

Saúl “El Jaguar” Alarcón, se encuentra muy emocionado por el estreno del tema ‘Lo que duela’ del compositor Salvador Hurtado, una canción que lanza hoy, y que habla de desamor; ya está disponible en todas las plataformas digitales.

El talentoso cantante de 33 años de edad, oriundo de Delicias, Chihuahua; compartió que esta canción es algo diferente a lo que ha lanzado y con la que espera una nominación a los Latín Grammy.

“Es un tema muy bonito, de esos que están gustando mucho en la actualidad, habla de desamor, el día que lo escuche me gusto mucho, hace dos años estuve nominado en los Latín Grammys y que lamentablemente no lo gane, y me quede con esa cosquilla, así que a esta canción le tengo mucha fe, siento que puede lograr ese Latín Grammy que ando buscando”, dijo muy contento Saúl “El Jaguar” en entrevista para El Diario.

Sobre el videoclip que va de la mano con esta canción, el artista aún se encuentra en el dilema si lanzarlo o no; “Aún estamos viendo, si lo lanzamos, estoy hasta nervioso, porque el video es un poco diferente, es una canción que tiene escenas muy eróticas y diferentes, y aclaro que no las hago yo, pero no sé si mi público esté preparado para este cambio tan drástico, me gustaría lanzar primero el sencillo y esperar una semana y según viendo la respuesta del público lanzar el videoclip, pero es una canción que se les va a gustar mucho”,

Con esencia y sello único

A pesar de la adversidad que aqueja todo el mundo, debido a la pandemia, Saúl continúa trabajando, poniendo en alto el nombre de Chihuahua. Refirió que volvió a reencontrarse con sus inicios y el equipo de trabajo como director musical y compositor, para no perder esa esencia y sello único que lo caracteriza como cantante.

“Sigo haciendo música, tratando de sobrellevar lo más positivo esto que está pasando en el mundo, estoy retomando los inicios de mi carrera de hace 13 años, regrese a trabajar con el mismo director musical, el que me grabo temas que fueron éxito como: ‘Quien te dio permiso’, ‘Luna’, ‘Número equivocado’ entre otros más; además con el mismo compositor que por cierto después de este gran tema ‘Lo que duela’, viene la continuación del tema ‘Quien te dio permiso’ que luego les contaré de esta canción”, expresó.

Agradecido con su público

“Estoy muy satisfecho con la respuesta tan bonita que he tenido del público que siempre está pendiente de mí, que sigue mi carrera desde hace 13 años, quienes me dicen por las redes sociales que ya quieren eventos masivos, sinceramente yo soy el que más extraña todo eso, se ha ido reactivando poco a poco, iniciamos con muchos eventos muy padres, espero que todo vuelva a la normalidad, pero a fin de cuentas esperamos que toda la gente se siga cuidando, porque aún se corren muchos riesgos y vale más esperarnos un poco más, para disfrutar de los espectáculos en vivo”.

Proyectos

Respecto a lo que viene, asegura continuaran grandes canciones y entre ellas se encuentra una cumbia muy alegre para que toda la gente lo disfrute, además cuenta con varias presentaciones dentro de la República Mexicana el 21 de agosto estará por Michoacán, en septiembre andará por San Luis Potosí, Morelos, Culiacán, Durango entre otros lugares más y se encuentra preparando lo que será su gira por el extranjero los meses de noviembre y diciembre, en donde ya tiene más de un año de no presentarse por Estados Unidos y aseguró es muy bien recibido. Además dijo estar pendiente una presentación en Chihuahua al lado de Conjunto primavera que debido a la pandemia no se pudo lograr, pero está pospuesta para cuando se pueda realizar.