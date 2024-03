Lanza su álbum titulado ‘Flor de loto’

Chihuahua, Chih.- Jahziel Romero Martínez es un rapero chihuahuense, mejor conocido como 'Jahziel NF', está de estreno con su álbum titulado ‘Flor de loto’ el cual está disponible en todas las plataformas digitales, así lo dio a conocer en entrevista para El Diario. Además, dijo que su gusto por la música lo posee desde su infancia, y fue a los 16 años de edad que compuso su primera canción y poco a poco se adentró al género del rap.

“Desde mi infancia siempre me gusto la música y cuando en la primaria nos encargaban hacer poemas y me agradaba bastante crear. Escribí mi primera canción a los 16 años, luego comencé a buscar oportunidades, tuve diversas grabaciones amateurs, eventos y así fue como me fui metiendo en el mundo del rap que es el género que siempre me ha gustado y soy el único artista en mi familia”, dijo.

‘Flor de Loto’ un parte aguas en su carrera

El rapero chihuahuense compartió que a pesar de las adversidades que se presentaron para llevar a cabo el álbum titulado ‘Flor de Loto’, el cual ya tenía tiempo planeando, dijo sentirse muy emocionado de por fin haberlo concluido.

“Me encuentro muy contento de estar promocionando mi disco titulado ‘Flor de Loto’ es un álbum que llevo bastante tiempo trabajándolo, un proyecto musical en el que quiero marcar la pauta o diferencia de mi carrera artística, de lo amateur, para hacer las cosas lo más profesionalmente posible. Es un disco con mucha energía, mi equipo de trabajo y yo le invertimos nuestro tiempo, dinero, sudor y lágrimas, espero que a la gente le guste”, expresó.

Una ardua promoción

“En días pasados llevamos a cabo un evento en el cual promocione mi álbum, llevándole al público una presentación que pudieran disfrutar y que fuera algo diferente, llevamos a cabo varias dinámicas en el evento con mucha música hip hop, así como unas mezclas de DJ set un poco de reggaetón, con la actuación de diversos artistas chihuahuenses que se presentaron previo a mi presentación siendo una noche memorable”, indicó.

Con su mensaje de seguir adelante a pesar de las adversidades, mismo que Jahziel considera importante a tener presente para continuar con su carrera como cantante. Refirió que ha sido lo más complicado para llegar hasta este momento de su vida.

“La vida siempre se pone difícil, durante mi carrera he pasado por muchas cosas, pero con este disco, el cual tenía planeado sacarlo desde hace tiempo, estuve radicando en Guadalajara, pero en el trayecto pasaron muchas cosas no muy favorables, pero regrese a Chihuahua para reestructurar mi mente y volver a comenzar, así fue y a pesar de las adversidades no me rindo. Por fin tengo el disco terminado, ya se encuentra en todas las plataformas digitales y aquí seguimos adelante”, aseveró.

Lo que viene

“Estaré sacando varios sencillos en los cuales tengo varias colaboraciones, con canciones que cuentan con una variedad de fusiones musicales, quise experimentar un poco y seguir con una ardua promoción con mi álbum ‘Flor de loto’, andaré también por Guadalajara de promoción”

ASÍ LO DIJO

“Hago la invitación a toda la gente que no me ha escuchado, lo haga, también decirle a todos que nunca se rindan, persigan sus sueños, que se aferren, no se esperen al arrepentimiento de no haber hecho las cosas, no esperen a que llegue ese dolor, es mejor el ser disciplinados, la disciplina es la que te va a dar la satisfacción de lograr tus metas, vivan la vida al máximo, si tienen un sueno persíganlo y cuando se da todo es un hecho que lo van a lograr”

Jahziel NF, rapero

¡Síguelo!, en:

Instagram/jahziel_nf