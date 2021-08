Lanza tema con Invasores de Nuevo León

Cortesía

La cantante y acordeonista chihuahuense Janeth Valenzuela, estrena este jueves 12 de agosto, a las 6 pm (hora de Chihuahua), el videoclip ‘Porque no le calas’, el cual grabó a dúo con la legendaria agrupación Invasores de Nuevo León, y el viernes 13 de agosto, la canción estará disponible en todas las plataformas digitales; esto se dio gracias a que Javier Ríos líder del grupo, le extendió la invitación, para que formara parte del álbum que el grupo prepara con motivo de su 40 aniversario.

La oriunda de Delicias, compartió en entrevista para El Diario su emoción de haber logrado un sueño gracias a su tenacidad y disciplina; después de ser rechazada en ‘La Voz México’, en donde interpretó este mismo tema, hoy, la artista de 28 años de edad, es un ejemplo de que los sueños se cumplen, si se trabaja en ellos.

“Los sueños se vuelven realidad si uno se enfoca y trabaja en ellos, muchas veces pasa que las personas intentan algo y si fallan deciden tirar la toalla; y una experiencia que viví hace ocho años, hice casting para ir a formar parte de La Voz México, era mi sueño así como es y ha sido el de muchas personas, para dar inicio a una carrera artística, y me tocó audicionar precisamente con el tema ‘Porque no le calas’, porque en el programa ellos te asignan la canción, no la eliges tú, y no quedé, fue la temporada tres de La Voz, ningún coach giró la silla y caí en depresión”,

“Sentí que mi carrera había terminado en ese momento; pero me levanté y decidí continuar con mi carrera por otros medios, y después de muchos años he seguido picando piedra, intentando, me he caído, pero me vuelvo a levantar y sigo firme”, comentó.

La perseverancia y disciplina en la carrera musical de Janeth, han sido parte fundamental para poder codearse con los grandes, el año pasado también realizó un dueto que también marcó de manera significativa su trayectoria al lado de Darey Castro, músico e integrante de ‘Los Dareyes de la Sierra’, con el tema “Quisiera decirte”, el cual tuvo muy buena aceptación por parte del público.

“Este dúo con los Invasores de Nuevo León se llevó a cabo, gracias a la invitación que recibí de Javier Ríos líder del grupo, para ser parte de su disco de su cuarenta aniversario, cuando me lo propuso me dice el tema será “Porque no le calas”, no lo podía creer, y le dije que con ese mismo tema me habían dicho que ¡no!, en la Voz México y con esa misma canción pensé que mi carrera se había terminado, y hoy estamos a unos días de este gran estreno, sin duda un sueño hecho realidad, espero que a toda la gente le guste el trabajo que realizamos”

“Ojalá que mi experiencia le sirva de ejemplo a muchas personas que sepan que cuando se cierra una puerta se pueden abrir mil más siempre y cuando persistas y perdures luchando por tus sueños, nunca te des por vencido, porque no sabes cuándo toques la puerta, y sea el día en que esa puerta se abra”, indicó.

