Lanzan dramático tráiler de 'Bel-Air', el reboot de 'El Príncipe de Bel-Air'

Peacock ha lanzado el tráiler de Bel-Air, reboot de El Príncipe de Bel-Air que se estrenará el 13 de febrero. La producción, ambientada en la actualidad, cuenta con un nuevo Will encarnado por Jabari Banks.

El personaje, al igual que en la serie original protagonizada por Will Smith, gira en torno a un joven que se muda de Filadelfia a Bel-Air, aunque narra la historia en clave de drama.

"Intentarán que olvides quién eres, de dónde vienes. No dejes que lo hagan", le dicen al protagonista en el tráiler.

El clip presenta a Geoffrey (Jimmy Akingbola), encargado de la casa de los Banks, a los tíos Phil (Adrian Holmes) y Vivian (Cassandra Freeman) y a los primos Ashley (Akira Akbar) y Carlton (Olly Sholotan).

"Estoy triunfando. Espero que algún día podamos hablar de por qué estás aquí", afirma Carlton.

"¿Sabes por qué estoy aquí?", pregunta Will a su tío. "Te equivocaste en la cancha, te pusiste violento y ahora un tipo malo de Filadelfia quiere vengarsse de ti. Viniste a Bel-Air para tener una mejor educación. Sé paciente. Dale una oportunidad", contesta.

Will empezará a ir al colegio con Carlton, pero parece que no encajará y tendrá problemas con algunos alumnos.

"Quizá Will no encaja. ¿Por qué esforzarse tanto por salvar a un chico que no quiere ser salvado?", se pregunta Phil.

"Porque no nos daremos por vencidos", responde Vivian.

"Un hombre de verdad se responsabiliza de sus acciones. Un hombre de verdad sabe cuándo dejar de lado el orgullo y aceptar una segunda oportunidad", le recuerda Phil a su sobrino.

"Sé el Will que conquistó Filadelfia con su talento", añade Vivian.

Junto a los mencionados actores, completan el elenco Rita Angel Taylor, Cristián Soto, Tyler Barnhardt, Aria Grayson, Rachel Leyco y Jon Beavers, entre otros. Will Smith ejerce como productor ejecutivo de la ficción. T.J. Brady y Rasheed Newson son los showrunners del proyecto.

"Con este reboot dramático queríamos crear una serie que se destaque por sí sola mientras honra el espíritu y la innovación de la serie original", declaró el director y coguionista de la serie Morgan Cooper.

"Debido a que Bel-Air es un drama, podemos indagar en las capas de estos personajes y temas de una manera que simplemente no podíamos hacer hace 30 años en el formato de sitcom de media hora", agregó.