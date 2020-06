Lanzan fondo de emergencia para cine mexicano

Reforma

Ciudad de México.- Los cineastas Alejandro G. Iñárritu, Guillermo del Toro, el actor Alfonso Herrera y las productoras Ambulante, Alazraki Entertainment, Alebrije Producciones, así como otras casas productoras presentaron Sifonóforo, Fondo de Emergencia Audiovisual.

La finalidad de esta iniciativa, anunciada este jueves, es brindar apoyo económico a personal vulnerable que dependía de la producción audiovisual y perdió sus ingresos por la suspensión de actividades a consecuencia de la pandemia de Covid-19.

"Nuestra intención es unir fuerzas y asistir a las personas que, día a día, nos ayudan con su esfuerzo y dedicación a transformar ideas en imágenes. Sin ellas, no podríamos ejercer nuestro oficio de contar historias.

"La misión de este fondo es la de enfrentar la pandemia unidos como comunidad, porque ahí es donde yace nuestra fortaleza. Al día de hoy se han recaudado 10 millones de pesos de donativos y estamos a la espera de más confirmaciones", señala un fragmento del comunicado con el que se presentó la iniciativa.

La convocatoria fue presentada por el fondo en asociación con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), y en ella se señala que los trabajadores vulnerables pueden solicitar por única ocasión un apoyo de 20 mil pesos.

Las personas interesadas deberán registrarse a través de la plataforma https://convocatoria.amacc.org.mx y presentar la documentación solicitada.

Entre algunos de los requisitos que especifica la convocatoria, destaca que para que una persona sea candidata al apoyo debió de haber trabajado por última vez antes del pasado 15 de marzo en alguna producción durante los últimos 12 meses, ser residente legal y contribuyente radicado en México.

La convocatoria estará abierta desde este jueves y hasta los próximos dos meses, o bien, cuando se termine el fondo de apoyo.

"Los que hacemos cine somos una tribu frágil, con mucha gente que realiza trabajos ordinarios que son, a su vez, extraordinarios en su especificidad y los años de preparación que toma aprenderlos. Esta pausa que estamos viviendo pone en peligro de extinción a esta tribu de gitanos que somos todos los que hacemos cine", declaró González Iñárritu.

La iniciativa comenzó a gestarse luego de que IMCINE anunciara que debía hacer ajustes de presupuesto para atender la emergencia sanitaria, el pasado 14 de mayo.

Otras productoras y personalidades que aportaron donativos a esta iniciativa fueron: Anima Estudios, Animal de Luz, Argos Media Group, Barranca Producciones, Besos Cósmicos, Caguama Producciones, Cine Qua Non Films, Corazón Films, Draco Films, Issa López, Espectáculos Fílmicos El Coyul, Esperanto Kino, Filmadora, Mil Nubes Cine, La Corriente del Golfo, Lemon Studios, Luis Mandoki, Monstro Films, Norman Christianson, Panorama Entertainment, Perro Azul, Pimienta Films, Raúl Olvera, Redrum, Río Negro/Barracuda, Salma Hayek, Sin Sentido Films, Talipo Studio, Tania Benítez, Tequila Gang, This Is Why Cinema, Tigre Pictures, Traziende Films, Varios Lobos, Videocine y Woo Films.