Lanzan tráiler de 'Thor: Love and Thunder'; aquí te lo dejamos

CDMX.- Si eres fan de las películas de superhéroes, esto te interesa. Hace unos minutos se lanzó el primer adelanto de la nueva película de Thor, en la que que el protagonista ha recuperado su forma física y emprende un viaje a Korg, ahora que ya no es el rey de Asgard.

En el clip se ve nueva cuenta a Jane Foster (Natalie Portman) con el martillo de Mjolnier, con el cual amenaza a Thor.

En los cómics, cualquiera capaz de levantar el arma hereda el poder y esto ocurre con Jane. Aunque no todo es positivo, pues cada que utiliza su poder el cáncer que padece se agrava.

En Thor: Love and Thunder también regresan Tessa Thompson como Valquiria, Jaimie Alexander como Sif, Pom Klementieff como Mantis, Dave Bautista como Drax, Karen Gillan como Nebula o Jeff Goldblum como el Gran Maestro.

En el teaser se puede ver una primera imagen de Russel Crowe dando vida a Zeus.

Thor: Love and Thunder está planeada para estrenarse el viernes 8 de julio del 2022.

Si aún no lo has visto, te dejamos el tráiler deThor: Love and Thunder