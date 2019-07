Lanzan tráiler oficial del filme 'Roger Waters Us + Them'

Ciudad de México.- El músico y fundador de la banda Pink Flyd, Roger Waters, lanzó el tráiler oficial de la película Roger Waters Us + Them, que se realizó en Ámsterdam, como parte de su gira mundial US + THEM.

De acuerdo con el diario argentino Página12, la cinta dirigida por Sean Evans y Roger Waters, muestra la historia en vivo de US + THEM para inspirar con su música y dar un mensaje sobre amor, esperanza, protesta e igualdad.

"Estoy muy emocionado por el lanzamiento de la película en octubre. US + THEM no es un viaje estándar de rock and roll... es un llamado a la acción", dijo Waters ehace unos días en declaraciones a los medios.

"El Homo Sapiens se encuentra en una encrucijada, podemos agrupar nuestro amor, desarrollar nuestra capacidad de empatizar con los demás y actuar colectivamente por el bien de nuestro planeta, o podemos permanecer cómodamente entumecidos y continuar, como los ciegos, en nuestro camino actual marchando hacia la extinción. US + THEM es un voto por el amor y la vida”, añadió Waters.

Por su parte, el director Sean Evans dijo:

"Este es un gran filme, un asombroso despliegue muy cuidado, con mucha emoción y un gran significado. No creí que fuera posible, pero creo que superamos The Wall...”.

Roger Waters Us + Them se proyectará en dos mil 500 cines en más de 60 países únicamente los días 2 y 6 de octubre. El filme incluye canciones del legendario catálogo de Waters, de los álbumes de Pink Floyd: The Dark Side of the Moon, The Wall, Animals, Wish you were here, y de su más reciente álbum Is this the life we really want?

La gira, que comenzó el 21 de mayo de 2017 en la ciudad de East Rutherford, Nueva Jersey, llevó a Waters a ofrecer 156 conciertos y cantar ante más de 2.3 millones de personas en Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, Europa, Rusia, América Latina y México, donde ofreció tres conciertos en el Palacio de los Deportes.

Roger Waters fue cofundador de Pink Floyd. Cuando el cantante y guitarrista Syd Barrett dejó la banda, Waters se convirtió en el compositor conceptual. Con él, Pink Floyd alcanzó éxito mundial en la década de los 70 con discos como The Dark Side of the Moon y The wall.

En 1985, debido a diferencias creativas y legales con los otros integrantes, abandonó la agrupación. Resuelta la disputa en 1987, pasaron casi 18 años para que volviesen a presentarse todos juntos. Hacia 2010, el grupo habría vendido más de 250 millones de discos.