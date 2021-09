Lanzan Zimmer y Marr nuevas pistas para filme de James Bond

Reforma

Ciudad de México.- Hans Zimmer y Johnny Marr lanzaron dos nuevas pistas de la banda sonora de la película de James Bond, Sin Tiempo para Morir, la cual será lanzada el 30 de septiembre en Reino Unido.

"Matera" y "Shouldn't We Get To Know Each Other First", se pueden escuchar en todas las plataformas digitales.

"La cuenta regresiva para #NoTimeToDie está en marcha. Acabamos de lanzar dos nuevas pistas de la banda sonora de @007", escribió Zimmer en redes sociales.

La banda sonora completa de la cinta protagonizada por Daniel Craig se encontrará disponible un día después del lanzamiento.

"Al crecer como un niño británico a finales de los 60, 70 y 80, para mí, el tema de Bond debería incluir la guitarra, especialmente el de John Barry", dijo Johnny Marr en entrevista con NME.

Cabe recordar que el tema principal "No Time To Die" fue escrita e interpretada por Billie Eilish.

Marr elogió a la cantante y dijo que la balada minimalista creada por la estadounidense y su hermano Finneas O'Connoll fue una elección "valiente".