Lanzará Bad Bunny nuevo álbum el viernes

Archivo / Agencia Reforma / La producción llevará por nombre "Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana"

Guadalajara.- El exitoso cantante puertorriqueño, Bad Bunny, anunció el lanzamiento de su quinto álbum de estudio en solitario, titulado "Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana". Este disco seguirá a su exitoso trabajo Un Verano Sin Ti del año pasado y está programado para su lanzamiento el próximo viernes 13 de octubre.

El anuncio llegó a través de un video adelanto publicado en la cuenta de Instagram del artista. En el video, Bad Bunny, luciendo una mascarilla, camina frente a una multitud de paparazzi y entra en un concurrido restaurante, donde los presentes lo observan mientras avanza por el área de comedor. El cantante se muestra con un corte de pelo al rape, reminiscente de su look cuando era conocido como un rapero de trap en 2018.

"El día más esperado por muchos ya llegó...", escribió en su cuenta de Instagram.

El álbum "Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana" promete una experiencia musical única.

En Spotify, la lista de canciones revela un total de 22 pistas, todas tituladas "Fire", lo que ha generado aún más intriga y emoción entre sus seguidores.

Bad Bunny, quien recientemente apareció en los Billboard Latin Music Awards donde aceptó múltiples premios, incluyendo el de Artista del Año por tercer año consecutivo, se encuentra en la cima de su carrera y continúa desafiando las expectativas en la industria musical. Además, el 21 de octubre, el cantante tiene previsto actuar como anfitrión y artista musical en el programa Saturday Night Live, tan solo ocho días después del lanzamiento de su esperado álbum.

En una entrevista con Vanity Fair a principios de este año, Bad Bunny compartió algunas pistas sobre la dirección de su nuevo trabajo.

"Es imposible que el álbum que viene después de Un Verano Sin Ti suene igual, nunca, jamás. Siempre buscaré una forma de hacer algo nuevo", afirmó. También mencionó su inspiración en la música de los años 70, aunque no está seguro de si esto influirá en su música en general o solo en una canción.

Después de su reciente colaboración en "For All the Dogs" con Drake y el lanzamiento de su sencillo en solitario "Un Preview", que formará parte del nuevo álbum, las expectativas están en su punto máximo para Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana.